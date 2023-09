Dusnokon ritka a nagy játékosmozgás, az idén nyáron sem volt népvándorlás, mindössze két játékos érkezett. Sáfrán Ferenc, a csapat szakvezetője elmondta, hogy ez a két játékos egyértelműen erősítés.

– Szarka Balázs és Novotnik Gábor érkezett hozzánk a nyáron Érsekcsanádról. Két jó, rutinos labdarúgóról van szó, szükségünk van rájuk, ugyanis a keretet illetően hiába vagyunk darabszámra sokan, mindig van olyan, aki vagy egészségügyi problémákkal küszködik, vagy nem tud eleget edzésre járni, vagy valamilyen ok miatt nem ér rá a hétvégén. És nem véletlenül őket hoztuk ide, úgy voltunk vele, hogy ha már igazolunk, akkor olyat igazolunk, aki beleillik a társaságba. Ez bejött, az első mérkőzésen már kezdőben is voltak mind a ketten, tehát igazi erősítésnek számítanak.

A felkészülést július 12-én kezdték el a dusnokiak.

– Mi mindig egy örömfocival kezdünk, ahogy a felkészülés zárása is egy oldott hangulatú focizás. Edzéseken is igyekszem fenntartani a jó hangulatot, olyan edzéseket tervezni, amik nem unalmasak, de amelyeken azért el lehet fáradni. Négy felkészülési mérkőzést játszottunk, találkoztunk velünk hasonló osztálybeli, de magasabb osztálybeli csapattal is. A Kalocsa volt a legerősebb ellenfelünk. Tőlük kikaptunk, de a második játékrészben már a partnerei voltunk Kohány Balázs csapatának. Az első félidő nem úgy sikerült ellenük, ahogy kellett volna, de az első félidőkkel a bajnokikon sem vagyok kibékülve.

Ami a célkitűzéseket illeti, a tavaly eredményt mindenképpen szeretnék megismételni, szeretnének újra dobogón végezni.

– Az elvárások Dusokon mindig magasak, kimondottan felém is, szeretnénk az idén is érmet szerezni. Ehhez érdekes módon elsősorban hazai pályán kell jobban teljesítenünk, mint tavaly. Tavaly idegenben mindössze egy meccset veszítettünk, Borotán, és még a második helyezett Foktő otthonából is sikerült mind a kétszer ponttal távoznunk. Ha jobban odatesszük magunkat hazai pályán, és marad a kedvező idegenbeli mérleg, akkor újra szép évet zárhatunk.

A hétvégi mérkőzés igazi rangadó. ez a párosítás tavaly mind a három alkalommal magas nézőszámot hozott.

– Minden bizonnyal így lesz ez most hétvégén is. A saját táborunkat nem kell invitálni, ők biztosan ott lesznek, de a Foktőnek is elég jó tábora van. Ami a mérkőzést illeti, arra nagyon kell figyelnünk, hogy fiatal, futós csapat a Foktő, remekül használják ki gyors indításokkal a kis pályájukat. Természetesen szeretnénk jó eredményt elérni. Annyit jelenthetek ki biztosan, hogy ha sikerül nagyon jól játszanunk, akkor nyerhetünk. De ha egy kicsit is kiengedünk, vagy valami nem úgy működik, ahogy kellene, akkor nagyon meleg lesz a pite. Tavaly is igazi ki-ki meccset játszottunk Foktőn mind a két alkalommal, tehát tudjuk mi vár ránk. Szeretnénk megszerezni a három pontot, de az biztos hogy nüanszok fognak dönteni. Remélem, hogy a javunkra.