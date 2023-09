Válogatottbeli elfoglaltságok miatt kaptak kényszerpihenőt az első osztályú csapatok, a magyar futsalválogatott ugyanis Vietnámba utazott, ahol két edzőmeccset vívott. A hírös városiak közül ketten voltak ott a keretben, Bencsik Roland és Pál Patrik. Az első összecsapáson 1–1-es döntetlen született, majd két nappal később 4–1-re nyert a magyar nemzeti csapat, és Pál Patrik is kivette részét a sikerből egy szabadrúgásgóllal.

A szerbek vb-kvalifikációs elitkörben voltak érdekeltek. A kék oroszlánoktól Tomic volt a szomszédos ország összeállításában. Lengyelországban 2–1-re diadalmaskodni tudtak, míg Smederovoban gólgazdag, 3–3-as döntetlent értek el Belgium ellen.

A kecskeméti csapat tehát megfogyatkozott létszámban tudott csak hangolódni a bajnoki folytatásra, és a válogatottak megérkezését követően sem volt teljes a keret. Tomic ugyan pénteken visszatért Kecskemétre, ám az ifjú kapus, Lehotai Ákos az U19-es válogatott összetartására kapott meghívót, és mivel Rigó László sérült, így csak egy hálóőrrel, Krajcsi Bencével számolhat a szakmai stáb.

A felkészülési időszakban két edzőmeccset már vívott egymással a Kecskemét és a Haladás. A Lakiteleken rendezett első megmérettetésen 3–2-re győztek a kék oroszlánok, majd Kecskeméten egy nappal később 3–3-ra végeztek a felek.

– Ugyan a válogatott játékosaink visszatértek a csapat kötelékébe, mégsem leszünk teljesek, csak egy kapussal tudunk készülni a Haladás elleni rangadóra – nyilatkozta Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – De ilyen az élet, meg kell találnunk a megoldást, hogy hogyan tudunk a lehető legjobb formában utazni Szombathelyre. Ellenfelünk a legerősebb csapat a bajnokságban, tavaly is megnyerték a pontvadászatot és a Magyar Kupát is. Kiváló keretük és szakmai stábjuk van, úgyhogy nem mi vagyunk az összecsapás esélyesei, ezt kijelenthetjük. Ettől függetlenül nem feltartott kézzel megyünk hozzájuk, szeretnénk megmutatni, hogy mi is magas minőséget képviselünk. Megvan a stratégia, hogyan tudnánk eredményesek lenni, ehhez viszont a maximumra lesz szükség az elejétől a végéig.

A mérkőzés 18 óra 30 perckor kezdődik a Haladás Sportcsarnokban, Szombathelyen.