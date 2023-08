Szalai Gábor már a nyár eleji kerethirdetéskor is ott szerepelt a névsorban, ám akkor még nem lépett pályára Montenegró és Litvánia ellen, most azonban újra itt lesz számára az esély azok után, hogy a litvánok ellen már a kispadon ülhetett. Debütálhat a válogatottban Szuhodovszki Soma, illetve Horváth Krisztofer is, akiket személyesen is megnézett szombaton a szövetségi kapitány a Puskás Akadémia elleni bajnokin, melyet 4–1-re nyert meg a KTE. Horváth Krisztofer két gólja mellett kiharcolt akkor egy büntetőt, illetve adott egy gólpasszt is. Szuhodovszki és Horváth szerepeltek már a korosztályos nemzeti csapatokban, az A-válogatottba azonban először kaptak meghívást.

– Azt azért nem állítom, hogy számítottam volna a válogatott meghívóra, de reménykedtem és folyamatosan azon dolgoztam, hogy egyszer eljöjjön ez a pillanat. Nagyon büszke vagyok rá, hogy most sikerült és ott lehetek a keretben, hiszen ez egy gyerekkori álmom volt – mondta Szuhodovszki Soma, a KTE középpályása a meghívó kapcsán. – Igazából a tavaszi szezon első felében éreztem azt, hogy úgy megy a játék, mint addig soha. Nem azzal foglalkoztam, hogy ez válogatott szint, vagy sem, hanem egyszerűen tettem a dolgomat. Ez most ért be azzal, hogy meghívót kaptam. Tisztában voltam vele, hogy Marco Rossi és szakmai stábja több játékost is folyamatosan figyel, így engem is, de nem ez foglalkoztatott, amikor megtudtam, hogy a Puskás Akadémia elleni meccsünkön is kint volt, hiszen bárkit nézhetett volna. Ezzel nem is szabad és nem is szoktam foglalkozni meccseken, csak a futballra koncentrálok. Rengeteg embernek tartozom köszönettel, tulajdonképpen gyerekkoromtól kezdve. Két éve egy nehéz időszakot követően kerültem Kecskemétre, akkor még az NB I-ben sem reménykedtem, nemhogy a válogatottságban, talán egy évvel ezelőtt is nevetek, ha valaki mostanra meghívót jósol nekem. Ebben a meghívóban benne van a klub, a stáb és a csapattársak munkája és érdeme is. A szüleimmel már beszéltem, talán még boldogabbak, mint én, pedig ez tényleg leírhatatlan érzés. Remélem, hogy büszkévé tettem őket. Természetesen egy plusz élmény lenne, ha be is tudnék mutatkozni, de már az is nagy szó, hogy bekerültem. Meglátjuk, hogyan alakulnak majd az események – zárta gondolatait Szuhodovszki.

Horváth Krisztofer lenyűgöző teljesítményt nyújtott legutóbb, hiszen a Puskás Akadémia ellen két gólt és két gólpasszt jegyzett, ezzel együtt nem számított rá, hogy bekerülhet a keretbe, hiszen nyáron sokáig bizonytalan volt, hol folytatja.

– Őszintén mondom, hogy meglepett a meghívó, nem számítottam rá. Nagyon örülök neki, de ebben sokaknak a munkája benne van, köszönettel tartozom a szakmai stábnak és a csapattársaknak is, hiszen nélkülük nem sikerült volna. Büszkeség ez számomra, hiszen minden magyar kissrác arról álmodozik, hogy egyszer válogatott lehessen. Ezt most nagy örömömre nekem is megadatott – mondta Horváth Krisztofer. – A válogatott eredményei is csak alátámasztják, hogy mennyire jó közösséget alkot a csapat. Nem lesz ismeretlen számomra a közeg, hiszen Balogh Botondot, Csoboth Kevint és Kerkez Milost is ismerem már korábbról, akár a korosztályos válogatottból, akár korábbi klubjaimból. Egyelőre a meghívónak is örülök, de úgy megyek majd a válogatotthoz is, hogy szeretném megragadni ezt az esélyt és bizonyítani – tette hozzá Horváth Krisztofer.