A magyar válogatott előbb Montenegróban játszott 0–0-os döntetlent, majd hazai pályán meggyőző játékkal verte meg Litvániát 2–0-ra. Szalai Gábor már ezalatt is lépkedett előre, hiszen az első meccsen még nem nevezte meccskeretbe Marco Rossi szövetségi kapitány, ám másodjára már beállásra kész volt. Ugyan az első meghívó még nem párosult bemutatkozással, a lila-fehérek védője nem csalódott.

– Egyből éreztem, hogy nagyon jó közösségbe kerültem, azonnal körbe is vezettek, megmutattak minden apró részletet, gyorsan megtaláltam mindenkivel a közös hangot – mondta Szalai Gábor. – Rögtön hétfőn már edzettünk is, megjelent néhány taktikai elem is, majd folyamatosan minden nap tréning szerepelt utána programban szombatig. Pénteken egy edzőmeccset is játszottunk az U21-es válogatott, a kétszer harminc perces meccsen végig pályán is voltam. Jó tapasztalat volt ez számomra annak kapcsán, hogy mit játszik a válogatott és mi a filozófia. A második héten csatlakoztak azok a játékosok, akiknek külföldön később zárult le a bajnokság, onnantól pedig már abszolút a Montenegró és a Litvánia elleni meccsekre készültünk. Montenegróban nem voltam keretben, de végig a csapattal voltam. Rengeteg drukker kísérte el a csapatot, azok is útra keltek, akiknek jegy sem jutott. Már az utcákon is láttuk a rengeteg magyar mezt, ami nagy élmény volt. Hát még a hazai meccs, amikor a kispadon ültem telt ház előtt. A Puskás Arénában egy válogatott meccsen magáért beszél a hangulat.

Szalai Gábor néhány nap plusz pihenőt kapott, hiszen kettő és fél hetet Telkiben töltött a nemzeti csapattal, így hétfőn kellett újra edzésre jelentkeznie. A pár plusz napot igyekezett feltöltődésre kihasználni. A válogatott legközelebb szeptemberben lép pályára, rangadó következik Szerbiában, majd a csehek ellen egy barátságos meccs a Puskás Arénában, ami akár jó lehetőség is lenne egy bemutatkozásra, de a játékos csak a klubjára koncentrál.

– Amit tapasztaltam, illetve amilyen visszacsatolásokat kaptam, az megerősített abban, hogy jó úton haladok. Marco Rossi is azt mondta, hogy lépésről lépésre kell lépkednem előre. Ezt eddig úgy érzem, hogy teljesül, kaptam ahhoz is iránymutatást, hogy miben kell fejlődnöm. Természetesen bízom benne, hogy kapok még meghívót. A szeptemberi meccsekre egyáltalán nem gondoltam, nem is ez jár most a fejemben. Hétfőn tértem vissza a csapathoz, már túlvagyok az első edzésemen is, most a KTE az első már. Azt látom, illetve persze pontosan tudtam is, hogy kemény munka zajlott addig is, amíg nem voltam. Egy edzés alapján is azt mondhatom, hogy mindenki beteszi a munkát a felkészülésbe, ahogy történt tavaly nyáron, illetve azelőtt is. Bízom benne, hogy ez most is kifizetődik majd – zárta gondolatait Szalai Gábor a válogatott kapcsán.