Szalai Gábor már a nyár eleji kerethirdetéskor is ott szerepelt a névsorban, ám akkor még nem lépett pályára Montenegró és Litvánia ellen, most azonban újra itt lesz számára az esély azok után, hogy a litvánok ellen már a kispadon ülhetett. Debütálhat a válogatottban Szuhodovszki Soma, illetve Horváth Krisztofer is, akiket személyesen is megnézett szombaton a szövetségi kapitány a Puskás Akadémia elleni bajnokin, melyet 4–1-re nyert meg a KTE. Horváth Krisztofer két gólja mellett kiharcolt akkor egy büntetőt, illetve adott egy gólpasszt is. Szuhodovszki és Horváth szerepeltek már a korosztályos nemzeti csapatokban, az A-válogatottba azonban először kaptak meghívást.

Korábban Tököli Attila, illetve Szalai Gábor kapott KTE-játékosként meghívót a magyar A-válogatottba, olyan azonban még soha nem fordult elő, hogy egynél több játékos kerüljön be egyszerre a nemzeti csapat keretébe a kecskemétiektől.

A magyar válogatott szeptember 7-én Szerbiában vív Eb-selejtezőt, 20.45-ös kezdéssel, majd szeptember 10-én, 18 órakor Csehországot fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

A Kecskeméti TE Facebook-oldalán osztotta meg a keret kihirdetéséről készült videóját:

A válogatott 25 fős kerete:

Kapusok:

Demjén Patrik (MTK Budapest) Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC) Gulácsi Péter (RB Leipzig) Szappanos Péter (Paksi FC).

Védők:

Balogh Botond (Parma) Fiola Attila (Fehérvár FC) Lang Ádám (Omonia Nicosia) Mocsi Attila (Rizespor) Orbán Willi (RB Leipzig) Szalai Attila (TSG Hoffenheim) Szalai Gábor (Kecskeméti TE).

Középpályások:

Kalmár Zsolt (Fehérvár FC) Kata Mihály (MTK Budapest) Kerkez Milos (Bournemouth) Nagy Ádám (AC Pisa) Nego Loic (Le Havre AC) Styles Callum (Barnsley FC) Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE).

Támadók:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai) Csoboth Kevin (Újpest FC) Gazdag Dániel (Philadelphia Union) Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE) Sallai Roland (SC Freiburg) Szoboszlai Dominik (FC Liverpool) Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).