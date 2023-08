– Saját magunkat áltatnánk, ha nem lennénk tisztában azzal, hogy a párharcnak a Dabas az esélyese – nyilatkozta Koch Tamás, a Bajai LC vezetőedzője. – Egyelőre száz százalékos teljesítménnyel éllovasok az NB III.-ban, tehát jó formában is vannak és eredményesek is. Látni nem láttuk ugyan őket, de tudtunk róluk információt szerezni. Az magától értetődik, hogy egy ilyen csapattal szemben hazai pályán a maximumot kell nyújtani, sőt, még az sem elég, még egy kis szerencse kis kell a sikerhez. Egy meccsen ugyanakkor születhetnek meglepetések, és mi erre törekszünk, hogy sikerüljön meg lepetést okozni. És most nem a kincstári optimizmus mondatja velem, hogy mi hiszünk abban, hogy lehetséges meglepetést okozni. Azon dolgozunk, hogy borítsuk a papírformát, tehát a szurkolóinkat nem csak azzal invitáljuk, hogy nézzék meg, hogyan igyekszünk helytállni a magasabb osztályú ellenféllel szemben, hanem azzal, hogy jöjjenek biztatni a csapatot, hiszen szeretnénk továbbjutni a következő körbe. A dolgomat nem könnyíti meg, hogy Knap Tamás és Kudella Nándor még mindig sérüléssel bajlódik, ráadásul nagy veszteség a számunkra, hogy Vukovits Martin munkahelyi elfoglaltság miatt végleg felhagy a labdarúgással. A teljes keret tehát nem áll a rendelkezésemre, de ennek ellenére is azon dolgozunk, hogy mi várhassuk a harmadik kör sorsolását.