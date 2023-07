Ötvenötödik alkalommal rendezték már meg a Nemzetközi Gyermek Játékokat (International Children’s Games). A versenyen öt kontinens ötven országának, mintegy nyolcvan városának 12–15 éves sportolói képviseltették magukat július 5. és 10. között a dél-koreai Daegu városában. Az éghajlat az nem éppen az európai emberek számára kedvezett, mert hasonló hőmérséklet volt ugyan, mint jelenleg Magyarországon, de a levegő pártartalma kilencven felett volt. A kecskeméti fiatalok nem vallottak szégyent, sőt, büszkék is lehetünk rájuk, hiszen több éremmel tértek haza.

Kecskemét városát 25 fős delegáció képviselte. Közülük tizennyolcan versenyzők voltak, akik összemérték tudásukat más földrészek hasonló korú versenyzőivel atlétikában, asztaliteniszben, labdarúgásban és úszásban. Az ötnapos versenyen több érmet is szereztek a fiatalok, ami már csak azért is megsüvegelendő, mert az időeltolódás hét óra. Tehát mire megszokhatták volna, addigra már jöhettek is haza.

– A labdarúgást fél nagy pályán bonyolították, ami azt jelentette, hogy keresztbe fociztak a gyerekek, meséli Lovas Zoltán, a csapat szakmai vezetője. – Egy kapus és öt mezőnyjátékos volt egyszerre a pályán, de nekünk csak két tartalékjátékosunk volt. A csapatokat két csoportba osztották be, ami után az első és második helyezettek keresztbe játszottak, vagyis az A1 a B2-vel az A2 pedig a B1-gyel. Ezután a két győztes jutott a döntőbe. Mi a csoport mérkőzéseken Hualien (Tajvan) csapatát 4–1-re vertük meg, Hadera (Izrael) gárdájával 1–1-es döntetlent értünk el. East Samos (görög) ellenfelünket 3–1 arányban győztük le, míg Athén csapatát 16–0-ra. Ez azt is jelentette, hogy megnyertük a csoportunkat, és az A csoport második helyezettjével, a román Mediás csapatával játszottunk, akiket 4–0 arányban győztük le. A döntőben a lengyel Plock város gárdájától sajnos 4–0 arányban kikaptunk, de ők sokkal jobbak voltak és akkor már sérülés miatt, nem volt cserénk sem, így a második helyet szereztük meg. Az Izrael és a Tajvan elleni mérkőzésen is úgy elkapott bennünket a monszun eső, hogy a műfüves pályán nyolc centiméteres víz volt. Ettől függetlenül nem szakították félbe a mérkőzést, de a labdát alig lehetett rúgni a vízben, mert megállt. Kertész Zoltán, a Hírös-ÉP mindenese, aki kint volt velünk, azt mondta, hogy legalább ezer meccset látott már, de ilyen esőt még soha. Kegyetlen volt.

A kecskeméti sportolók a következő sportágakban szereztek még érmeket. Úszásban Szilvási-Hazag Alíz 200 méteres pillangóban bronzérmet, csakúgy, mint Czeglédi Diána, aki 50 méteres hátúszásban állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Atlétikában Domokos Szonja 800 méteres síkfutásban harmadik helyen futott be. Takács Luca két érmet is szerzett, mégpedig távolugrásban ezüst, magasugrásban pedig bronzérmet. Kis Roland a 100 méteres síkfutás B döntőjében második lett, Batuska Márk távolugrásban a kilencedik. Asztaliteniszben Li Xiang és Jeney Johanna sajnos helyezetlen lett. Amint azt Lovas Zoltán elmondta az ázsiai sportolókat megszorítani sem lehetett, annyival jobbak voltak más földrész versenyzőinél. Li Xiang az első meccsét megnyerte, és a vigaszágon is kettőt, de nem tudott a legjobbak közé kerülni.

Kecskemét városát képviselték: atlétika, Adamik Zoltán edző, Kis Roland, Takács Luca, Batuska József, Domokos Szonja versenyzők. Asztalitenisz: Szabó Krisztián edző, Jeney Johanna és Li Xiang. Úszás: Nagy Zoltán edző, Czeglédi Diána, Gróf Csaba, Mohay Janka, Szalontai Roland. Labdarúgás: Kertész Balázs edző, Kobela Patrik, Nagy Ákos, Simon Bálint, Utasi Brendon, Hegedűs Marcell, Tóth Félix, Hajnal Viktor, Iványi Zente. A delegáció tagja volt még dr. Homoki Tamás alpolgármester, Lovas Zoltán és Kertész Zoltán.

A következő nemzetközi gyermek játékokat Mexikóban fogják tartani, amire szintén szeretne kiutazni a kecskeméti küldöttség.