Létezik egy általános társadalmi kulturáltság. Ha az nem üti meg a kívánt mértéket, akkor a közlekedési morál alul marad az elvárásoktól. A hazai baleseti statisztikákban vezető helyen az ittas vezetés mellett a gyorshajtás szerepel. A gyakori ellenőrzések, a megemelkedett büntetési tételek sem riasztanak vissza sokakat attól, hogy menjenek, mint a „golyó”. Az eszement száguldozókból az autópályákon is akad bőségesen. A megengedett 130 kilométer/órás sebességgel haladva, nem egy autós hagyott engem is „állva”, akiknek mérőműszere valószínűleg 160–200 körül mozgott, mikor elhúztak mellettem. A sávok között cikázó ámokfutókról már nem is beszélve. Nem csoda, ha az emberek egy része nem érzi magát biztonságban az utakon. Többen úgy vélik, a jogosítványt pszichológiai alkalmassághoz kellene kötni, amivel magam is egyetértek.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció