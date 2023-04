A korábbi évek vesszőfutását tekintve meglehetősen megbízható őszt futott a Soltvadkert – pontosan ötven százalékos teljesítménnyel a 6. helyre futott be a vármegyei első osztályú bajnokság mezőnyében –, és a tavaszi első öt fordulóba is jól teljesített Molnár László csapata, az idei öt találkozón is ötven százalékos teljesítményt nyújtott, ezzel jelenleg a 7. helyen áll. Játszottak három döntetlent – hazai pályán a Bajával, az éllovas Félegyházával és a Tiszakécske II.-vel, egy vereséget szenvedtek Kunbaján, Kalocsán pedig győzni tudtak.

– Valóban nem hangzik rosszul sem az őszi, sem a tavaszi teljesítményünk – reagált a felvetésre Molnár László, a soltvadkertiek tavaly nyáron érkezett mestere. – Előzetesen alá is írtam volna én is, és szerintem a vezetőség is ezt a 2023 eleji ötven százalékot. Ha meccsekre lebontva nézzük meg a teljesítményünket, akkor azért lehet hiányérzetünk. A Baja ellen hazai pályán a játék képe alapján szerintem nyernünk kellett volna. Kunbaján kikaptunk ugyan, de domináltunk – igaz, elismerem, kapura szinte veszélytelenek voltunk), a Kiskunfélegyháza ellen pedig igaz, hogy közel nyolcvan percen át tíz emberrel játszva értük el a döntetlent, de ha arra gondolok, hogy volt három nagy ziccerünk a második játékrészben, és egy 11-est is kihagytunk, akkor már az a döntetlen sem okoz osztatlan örömöt. Akárcsak a hazai pályán, Kécske ellen elért döntetlen után. Bagi Gábor csapata a 89. percben egyenlített, előtte négy perccel pedig mi az üres kapuba nem találtunk be. Ez némileg árnyalja a tavaszi teljesítményt, elégedetlenek ugyanakkor nem vagyunk. Én tavaly nyáron érkeztem a csapathoz, ismerkedtem a körülményekkel, érkeztek játékosok, össze kellett szokni a gárdának, a vezetőség pedig ennek ismeretében nem tűzött ki lehetetlen célt a társaság elé, az az elvárás, hogy a bajnokságban az első tíz között végezzünk, lehetőleg közel ötven százalékos teljesítménnyel.

Ezt tartja a Soltvadkert. Télen még erősítettek is.

– Érkezett Huszty Dániel a férfi futsal NB I.-ben szereplő Rubeola csapatától, hozzánk igazolt Brindza Tamás, igaz, csak egy meccsen szerepelt, mert utána külföldön vállalt munkát, de ha újra hazajön, szeretettel várjuk, hasznos tagja a keretnek. Radics Zoltán visszatért az első csapata a megye hármastól, és érkezett még Tóth Péter a Keceltől, aki jól teljesített, de egy sérülés miatt hosszabb időre kidőlt. Ezt is elbírja azonban most a keret, amely – ismétlem – az eredeti elvárásoknak megfelelően szerepel, karakteres focit játszik. Mutatja ezt a kiegyensúlyozott gólkülönbségünk, és az a tény, hogy mi játszottuk a legtöbb döntetlent ebben az idényben.

A következő feladat sem ígérkezik könnyűnek, hiszen az ünnepi hétvégén Jánoshalmára utazik a társaság. – Függetlenül attól, hogy ki az ellenfél, mi minden mérkőzésen azzal a céllal lépünk pályára, hogy szeretnénk megnyerni. Hogy aztán ez mennyire nehéz feladat, az természetesen ellenfélfüggő. A Jánoshalma egy jól összerakott, sokat futó, fiatal, kemény csapat, ugyanakkor nem gondolnám, hogy esélytelenek lennénk ellenük. A két csapat őszi összecsapásán 0–2-ről sikerült ellenük talpra állnunk, abból a mérkőzésből kiindulva félnivalónk semmiképpen nincs. A hétvégére kitűzött célt nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni: szeretnék meglepetést okozni – jelentette ki Molnár László.