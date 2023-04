Banó-Szabó Bence ezer szállal kötődik Kecskeméthez, hiszen a KTE színeiben kezdte pályafutását fiatalon. 2014-2022-ig a Honvéd akadémiáján, majd felnőtt csapatában pallérozódott, tavaly nyáron tért vissza. A hazai légkörben megállíthatatlan 5 gólnál és 12 gólpassznál jár, utóbbi kategóriában magasan vezet az NB I-ben. A kanadai táblázatot tekintve csak egy játékos - a góllövőlistát vezető Varga Barnabás - vállalt részt több gólban a teljes mezőnyben ebben a bajnokságban nála, összesen 17 gólban volt főszereplő.

– Nagyon büszke vagyok, hiszen kecskeméti születésű és nevelésű játékosként óriási megtiszteltetés ez számomra, engem és a családomat is boldogsággal tölt el ez a szerződéshosszabbítás.

Most már csak előre tekintek, várom a kihívásokat, szeretnék a klubbal és a csapattal közösen tovább fejlődni. Nagyon jól érzem magam Kecskeméten, a társakkal tökéletes a kapcsolatom, édesapám személye is döntő volt természetesen, aki édesanyámmal együtt nagyon sokat segít nekem. Fontos volt az is, hogy látom a folyamatos fejlődést a kecskeméti futballban, komoly tervek vannak a jövőre nézve, ezek mind fontos tényezők voltak a hosszabbítás kapcsán. Motivációnk még bőven van a szezon a hajrájához, szeretnénk annyi meccset megnyerni, amennyit csak lehet, hogy tényleg gyönyörű helyezést érjünk el. Ha ez sikerül, akkor már büszke és boldog leszek, ehhez szeretnék természetesen még gólokat és gólpasszokat is hozzátenni – mondta Banó-Szabó Bence.

A klub részéről dr. Filus Andor ügyvezető elmondta, a csapat gerincét ezzel a megállapodással biztosították a következő szezonra, hiszen az értékek megtartása a fő céljuk:

– Szeretnénk látni, hogy mi jöhet ki ebből a nagyszerű közegből, ezért magunk részéről mindent meg is teszünk. Örülünk neki, hogy ehhez a munkához ilyen társakra lelhettünk, mint Bence is. A csapat gerince adott, de dolgozunk, hogy a következő szezonban is közösen fejlődhessünk tovább csapatként és klubként – mondta dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője.