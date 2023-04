Az elnök emlékeztetett arra, hogy három évvel ezelőtt azzal a céllal alapították a labdarúgó-egyesületet, hogy a megyei harmadosztályból a megyei első osztályba kerüljön fel a csapat. A bajnokság hajrájában Koch Tamás edző kiemelte, hogy azokat a célokat, amiket három éve kitűztek, sikerült teljesíteni, sőt túlteljesítették. Akkor arról volt szó, hogy a harmadik idényben jó lenne a megye első osztályba kerülni.

– Idén is olyan célokat fogalmaztunk meg, hogy próbáljunk meg egyenrangú ellenfelei lenni a megye egyes csapatoknak, és ha már a középmezőnyhöz tudunk csatlakozni, akkor ez már sikernek tekinthető. Jól kezdtük a bajnokságot, jelenleg a dobogón állunk, nagy valószínűség szerint az első ötben fogunk végzeni. A kupában az országos táblán vagyunk. Elmondhatom, hogy szakmailag a csapat túlteljesítette azt, amit célként tűztünk ki – mondta Koch Tamás, a BLC edzője.

Fotó: Márton Anna

A következő mérkőzésekről elmondta, hogy mindhárom hazai rangadó, játszanak a Jánoshalmával, de jön a Bácsalmás és a Harta is. Ezeken a mérkőzéseken dől majd el, hogy fel tud-e kerülni a dobogóra a Bajai Labdarúgó Club. Ha ez most nem is sikerül, akkor is pozitívan értékelik az évet. Hozzátette, hogy kialakult egy olyan mag, amelyre hosszú távon lehet számítani. Bajaiak alkotják a csapatot, mind bajai nevelésű játékos, Baja környéki lakosok, akik nem abban gondolkodnak, hogy fél vagy egy évet töltenek a klubnál, hanem hosszú éveken keresztül öregbíthetik Baja hírnevét.

Angeli István a továbbiakban elmondta, hogy olyan feltételekkel indultak neki a szponzorációnak és a költségvetés biztosításának, hogy technikailag Koch Tamás tervezi meg, közösen elfogadják és paritásos költségvetési elvvel működnek. Ami annyit jelent, hogy a költségvetés egyik felét a szponzorok, a másik felét a város biztosítja.

– A mai napig összességében 26,5 millió forintból valósítottuk meg a klub működését, ebből 8,5 millió forintot a város biztosított és 18 millió forintot a szponzori kör. A szponzori kört Csontos Attilával szervezzük és az Optimum Solar bajai vállalkozó is segítségünkre van. Eddig zökkenőmentesen haladtunk. Mindennel együtt a megye első osztálynak a költségvetése 18 millió forintra tehető, ebből a LUA-nak fizetünk pályahasználatért és az utánpótlás segítésére 1,8 millió forintot. Az eredeti tervek szerint a város az egyik felét, a szponzorok a másik felét biztosítják. A költségvetést ez alapján állítottuk össze. Az őszi félévben ez meg is valósult, azonban a tavaszi támogatásban jelentős visszaesést tapasztaltunk – részletezte Angeli István.

Fotó: Márton Anna

A város megerősítette, hogy támogatja a BLC működését a paritásnak megfelelően, az első félévben ezt teljesítették is. A tavaszi folytatásra 2,5 millió forintra van ígéret, de még így is hiányzik két millió forint a betervezett támogatásból. A vezetőség megpróbálja kezelni ezt a problémát szponzorok felkutatásával.

A következő szezonnal kapcsolatban az elnök hangsúlyozta, hogy a benevezést már megtették.

Szeretnének részt venni a megye első osztályú bajnokságban, de a városi támogatás visszaesése miatt ez kérdéses. A továbbiakban várják az önkormányzat pozitív válaszát, de ez mostanáig még nem érkezett meg.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a futball támogatásának közösségformáló hatása van, sokan örömüket lelik a labdarúgásban, sok nézőt vonz a játék, a szponzorok ezért támogatják.

Korábban az önkormányzat volt a bajai futballcsapat fenntartója, azonban most jelentős szponzori háttér is rendelkezésre áll.

Csontos Attila kijelentette, hogy szerinte gáláns ajánlatot tettek le az asztalra Baja városának a paritásos elven történő működtetéssel.

– Ha azt mondjuk, kell a stabil megye egyes tagság, akkor együtt gondolkodva biztosítani kell a feltételeket. A szponzorok letették a hitüket a csapat mellett, a célt elértük, szeretnénk tovább járni az utunkat – fogalmazott Csontos Attila elnökségi tag.