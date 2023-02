A két gárda kecskeméti meccsét 95–85-re a címvédő Falco nyerte meg novemberben, és azóta is mindössze csak kétszer maradtak alul az alapszakaszban. Tizenhét győzelemmel és két vereséggel vezetik a tabellát, három sikerrel többet szerezve, mint a második helyen álló Szolnoki Olajbányász.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét az utóbbi öt meccséből négyet megnyert, az előző két meccsükön igazi bravúrsikereket arattak a hírös városiak, hiszen előbb a Szolnokot a Tiszaligetben fektették két vállra, majd az Alba Fehérvárt a Messzi István sportcsarnokban győzték le. Jó formájuknak köszönhetően most a tabella 5. helyén állnak, tizenegy győzelem, nyolc vereséggel.

– Egy elképesztően nehéz sorozatban vagyunk, hiszen egymást követően a bajnokság élcsapataival csapunk össze – nyilatkozta Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Kijelenthető, hogy a most szombaton esedékes, Falco elleni összecsapás lesz a legnehezebb állomás idegenben. Örülünk, hogy az elmúlt fordulók jól sikerültek számunkra, de tudjuk, hogy mi a realitás, hol van a helyünk. Tisztában vagyunk vele, hogy a címvédő a toronymagas esélyese a találkozónak, ennek ellenére a ránk jellemző módon nem feltartott kézzel fogunk Szombathelyen pályára lépni, hanem szeretnénk meglepetést okozni. A Falco fizikális, szervezett, kompakt csapat. Az előbb említett tulajdonságaikból adódóan a védekezésük a nagy erősségük. Többféle szisztémában tudják variálni védekezésüket a mérkőzésen belül. Nagy nyomást helyeznek a másik csapatra, és rossz dobás-szelekcióra kényszerítenek. Emellett jól lepattanóznak, és ezekből villámgyors kontrákat vezetnek. Ezeket kell nekünk kontrollálni, minden egyes pontért meg kell harcolnunk majd. A játékoskeret minőségi, öt kiváló légiós mellett a magyar válogatottból Kellert és Perlt nem kell bemutatni senkinek. Utóbbit annyiban emelném ki, hogy a padról érkezik, és ebben a szezonban kijelenthető róla, hogy tarthatatlan a játéka. Nagyban az ő formájától is függ a meccs végkimenetele. Az ő limitálása külön feladat lesz számunkra. Ha csapatként, fegyelmezetten kosárlabdázunk, mint az tettük az előző fordulókban, akkor lehet esélyünk jó eredmény, meglepetés elérésére. Bízom benne, hogy szurkolóink elkísérnek minket Szombathelyre is – zárta szavait a mester.

A mérkőzés szombaton, 18 órakor kezdődik, a szombathelyi Savaria Arenában.