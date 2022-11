0–7-tel indított a Falco, majd Townes révén megszületett az első kecskeméti kosár is, 2–7. Forray Gábor az 5. percben kénytelen volt időt kérni, hogy rendezzék a sorokat, ekkor 2–12 állt a táblán. Előbb egy Kucsera triplával, majd Klobucar büntetőivel zárkózott tovább a KTE, 9-14. Karahodzics is feliratkozott a táblára, 11–14-nél már Milos Konakovnak kellett fejmosást tartani. Borisov hármasával egalizált a KTE, 14–14. Karahodzics állhatott a vonalra, az egyik beesett, 15–14.

Barac zsákolására Borisov válaszolt a második negyed elején, 17–16. Felváltva estek a kosarak, Borisov percei voltak ezek a kecskeméti oldalon, őt pedig Townes követte egy szép betöréssel, 28–25. Pot kettő plusz egyes akciójával fordított a vasi gárda, 28–30. 32–32-nél Klobucarnak ütöttek oda, miközben beleállt a trojkába. A megítélt büntetőkből kettőt értékesített, és ezzel újra a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnél volt az előny, 34–32.

Cowels távolijával 35–35-re módosult az állás, s ezt követően pontosabbá vált a vendég együttes, így 37–44-gyel mehettek szünetre a csapatok.

A folytatásban Brown lépett be az alapvonalról és tette fel határozottan, míg a túloldalon Wittmann villant meg, 39–46. Pontosabb volt a befejezéseknél a Falco, és 41–50-re megléptek. Borisov hármasa épp a legjobbkor esett be, 44–50. Dramicanin büntetőivel olvadt tovább a hátrány, 46–50. Barac és Cowels vette hátára a vasiakat, a másik palánknál Kucsera mindkétszer pontos volt a büntetővel, 48–54, majd véleményes szituációk után tízre nőtt a vendég fór, 48–58. Klobucar egypontosát követően jött egy tripla, 49–61-es állásnál időt kellett kérnie a KTE stábjának. Karahodzics küzdötte be a bőrgolyót a gyűrűbe, de a ráadás büntető nem ment be, 51–61. Szép labdajáratás után Wittmann a sarokból hintette be a triplát, 54–61. Visszaállt a tízpontos differencia, de Karahodzics gondoskodott róla, hogy ez ne tartson sokáig, 56–64. Sikertelen távoli kísérletek után Pot törte meg a gólcsendet, 56–67.

A záró felvonás elején Townes vitte végig az akciót, 58–67.

Kovács tempójára Dramicanin a palánk alól válaszolt, viszont ezt követően két támadásnál is második szándékból tudott eredményes lenni a Falco, ezért 60–73-nál időt kért Forray Gábor.

Townes kavarta meg a vendég védelmet, majd növelte saját és csapata pontjainak számát, 62–73. Kovács nagyon elkapta viszont a fonalat a vendégeknél, 62–76-ra léptek meg a vasiak. Karahodzics kettese után újabb érthetetlen ítélet született, ebből a Falco büntetőhöz jutott, majd támadhatott is, 64–79. Townes és Klobucar volt a főszereplő, 70–81-re jött fel a KTE öt perccel a vége előtt. Perl kintről, Brown pöciből tudott betalálni, 70–86-nál Forray-mesternek magához kellett rendelnie fiait. Igyekezett visszajönni a mérkőzésbe a Kecskemét: Borisov és Kucsera fontos kosaraival 79–90 állt a táblán, ekkor még egy perc ötven másodperc volt hátra a találkozóból. Mindent elkövettek a hírös városiak, ám a címvédő nem engedte ki keze közül a győzelmet. A végeredmény: 85–95.