Az elmúlt fordulóban a győriek hazai pályán a Soroksár ellen játszottak és 1–1-es döntetlent értek el. A fővárosi gárda az első félidőben vezetést szerzett, de a találkozó hajrájában az ETO-nak sikerült egalizálni az eredményt. Ez pedig arra enged következtetni, hogy a Rába-­partiak a mérkőzés végéig hajtanak, küzdenek, hogy minél jobb eredményt érjenek el.

A tiszakécskeiek az előző fordulóban Balmazújvárosba utaztak, akiket az a Visinka Ede irányít, aki korábban éppen a Tisza-parti kisváros másodosztályú gárdáját vezette. A vendégek meg akarták mutatni, hogy igenis tudnak harcolni és képesek megszerezni a három pontot. Bár a nyírségiek birtokolták többet a labdát és akciójuk is veszélyesebbek voltak, mégsem sikerült nyerniük. Érett már az idei első győzelem a Tiszakécske számára, és az külön öröm, hogy ezt éppen a Nyíregyháza ellen sikerült megvalósítani.

Vasárnap újabb nehéz feladat vár Klausz László játékosaira, hiszen az ETO FC Győr érkezik a városi sportcentrumba. A tiszakécskeiek mestere egy évvel ezelőtt még a győri csapatot irányította, így aztán jól ismeri a játékosokat, tisztában van a képességeikkel. Igaz, az új edző, Tímár Krisztián taktikáját nem ismeri, de sokat érhet az a tapasztalat, amit a győri játékosok között töltött. – Nem gondolom, hogy előnyt jelent az, hogy én Győrben dolgoztam – jelentette ki a kécskeiek mestere. – Itt az ellenpélda éppen a Nyíregyháza elleni mérkőzésünk. Visinka Ede kollégám is ismerte a tiszakécskei játékosokat, mégsem sikerült nyerniük. Minden edző mást próbál játszani a csapatával. Az ETO-ban is történtek változások, de bízom abban, hogy hasznos információval tudok szolgálni a srácoknak, és itthon tudjuk tartani a három pontot. Jó csapatról van szó, fizikálisan rendben vannak, van jó pár fiatal játékosuk, akik hajtanak, mennek az utolsó percig. Éppen ezért azt gondolom, hogy kemény küzdelem lesz.

Az elmúlt időszakban nemcsak a tiszakécskeiek, de más csapatok mérkőzésein is egyre gyakrabban előfordult az, hogy a találkozó hajrájában változott meg az eredmény, akár döntő módon. Ezzel kapcsolatban Klausz László elmondta, az manapság szinte már trend nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi porondon is, hogy nagyon sok mérkőzés csak az utolsó tíz percben vagy akár a meccs hosszabbításában dől el. Azok lélektani pillanatok abban a tekintetben, hogy az a csapat, amelyik vezet, szoros állás esetén az eredményt akarja tartani, és ennek érdekében inkább visszább húzódik. Az ellenfél ilyenkor többet is kockáztat, a pontrúgásoknál is többen mennek fel. Ezek mind olyan dolgok, amire szinte nem is lehet felkészülni. A Tiszakécske is volt ennek a trendnek a nyertese és a kárvallottja is. Az is előfordult, hogy a mérkőzés végén változtatták meg a maguk javára az eredményt, de az is, hogy az ellenfelük talált a hálójukba. De ez nem csapatprobléma, hanem a mostani labdarúgásnak egy nagyon fontos, újabban külön fontosságot nyert része, hogy az utolsó perceket mentálisan és fizikálisan hogyan bírják a játékosok. Azt viszont tényként említette, hogy a pontrúgásokat jobban le kell védekezni, mert a Nyíregyháza elleni mérkőzésen is abból kaptak gólt, igaz abból is szereztek találatot. A vezetőedző szerint ilyenkor gyorsabban el kell osztani a játékosokat. Lenni kell akár egy idősebb játékosnak vagy kapusnak, akik gyorsabban kiosztják a beérkező embereket. Ezt természetesen a csere előtt mindenkivel megbeszélik, hogy kit kell átvenni, de gyorsan zajlanak a szituációk.

Sajnálatos módon továbbra is vannak sérültek az együttesnél. Horváth Zoltán és Vajda Botond még nem tud együtt edzeni a csapattal, de Kiprich Dávid már gyógyulóban van. Az ETO FC Győr elleni találkozó vasárnap 15 órakor kezdődik a Tiszakécskei Városi Sportcentrumban.