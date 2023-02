Nagyon gyorsan egyértelműsítette a Frogs, hogy itt nem lehet esélye a meglepetésre az Apátfalvának, az első percben előbb Kovács talált be, majd Varga öngóljával rögtön kettőre nőtt a különbség. A villámrajt ellenére 2-0 maradt az eredmény a félidőre is, de fordulás után már nem spórolt a lőszerrel a Lajosmizse. Öt perc alatt háromszor is betaláltak a hazaiak, Kovács után Dobosi is eljutott két gólig. Surányi duplájával léptek a csapatok az utolsó tíz percbe ezután, majd úgy zárult a meccs, ahogy kezdődött. Az utolsó percben kétszer is betalált a Frogs, Kovács lassan szokásosnak mesterhármasát könyvelhette el, a 9-0-os végeredményt aztán Márki állította be.

Az éllovas Frogs nem pihenhet sokat, ugyanis szerda este 20 órás kezdéssel az SZTE EHÖK SE vendégeként pótol egy korábbról elhalasztott bajnokit Szegeden.

NNC Frogs Lajosmizsei FC – Apátfalva SC 9-0 (2-0)

Lajosmizse. Vezette: Juhász (Paczér, Kádár)

Frogs: Peltzer – Treiber Sz., Kovács J., Márki, Dobosi. Csere: Somogyi, Szarka, Surányi, Faragó, Kis.

Apátfalva: Fülöp – Keresztúri, Csonka, Cseszkó, Fodor. Csere: Kormos, Vincze, Varga, Graur.

Gólszerző: Kovács J. (1., 22., 40.), Varga (1. – öngól), Dobosi (23., 25.), Surányi (28., 31.), Márki (40.)