Szoros csata a döntőben

A döntő hasonlóan nagy és szoros csatát hozott. A két csapat a csoportkörben már találkozott, Vitányi Szabolcs, a jászfényszarusiak elnöke azonban a találkozó elmondta, hogy véleménye szerint annak a döntőben már nincs jelentősége, hogy korábban mit játszott egymással a két csapat. Igaza lett.

Némi fölényben kezdett a Baja, elsősorban a bajaiak agilis csatára, Sibalin Borisz villogott, szinte minden helyzetből veszélyes volt a kapura, és folyamatosan képes volt zavart kelteni a kapu előtt, meg is szerezte a vezetést még a mérkőzés első felében.

Nem sok híja volt, hogy válaszoljon a Jászfényszaru, egy remek kontra végén azonban a kapufát találták el a Jász-Nagykun-Szolnok megyeiek. Hat perccel a vége előtt a bajai Molnár Álmos is eltalálta a bal kapufát, lövése nyomán a jászfényszarusi kapus, Nagy Marcell tolta a lécre a labdát. Maradt a bajai fölény, Nagy Marcell azonban lehúzta a rolót, egy kontra végén pedig a JVSE csapatából Rezes Gergő pörgette el a kilépő kapus mellett a labdát – a saját testi épségét sem kímélve, az akció után cserét is kért, a könyökét fájlalta –, egy bajai játékos azonban még utolérte a gólvonal előtt a labdát. Tíz másodperccel a lefújás előtt volt még egy hatalmas ziccere a Jász-Nagykun Szolnok megyeieknek, Nagy Milosra játszottak ki egy remek lövő helyzetet a társai, a nyolc méterről leadott lövést azonban a bajai portás mentette, így a LUA Baja nyerte meg 1–0 arányban a döntőt, és vihette haza ennek köszönhetően a trófeát.

A Jászfényszaru VSE csapata

Fotós: Vincze Miklós

Járt az elismerés a legjobbaknak

A rendezők az ünnepélyes eredményhirdetés és éremosztó után különdíjakat is kiosztottak. A mind a nyolc csapatot lelkesen megtapsoló szurkolótáborokat nagy meglepetés nem érte a különdíjasok felsorolása hallatán. A viadal hevében senki nem jegyezte ugyan fejben a szerzett gólok számát, mégsem lepett meg senkit, hogy a torna gólkirálya a bajai Sibalin Borisz lett, a legjobb mezőnyjátékos pedig a szintén bajai Molnár Álmos. A legjobb kapus címet a Jászfényszaru hálóőre, Nagy Marcell kapta meg, nem csak a SZAC elleni büntetőpárbajban, hanem nem utolsósorban a döntőben bemutatott teljesítményének köszönhetően is. A legjobb SC Hírös-Ép játékosnak járó díjat Pál Ádám érdemelte ki.

– Nagyon elégedett vagyok a csapatommal – értékelt Tóth Tamás, a 3. helyen végzett Gödi SE edzője. – Remek mérkőzéseket játszottunk, és most az eredmény sem maradt el, tehát végre nem csak jól játszottunk, hanem az eredmények is jöttek. A keretben mindenki kapott játéklehetőséget, mindenki élt is vele, viszonylag sok gólt szereztünk, és a gólszerzésben is sokan kivették a részüket, ennek külön örülök. Érzésem szerint megérdemelték a srácok a harmadik helyet, a bronzérmet. Sok tornán szerepeltünk már, nagyon sokat játszottunk, és most sikerült először érmet szereznünk.

A különdíjasok: Sibalin Borisz és Molnár Álmos

Fotós: Vincze Miklós

Vitányi Szabolcs, a 2. helyen végzett Jászfényszaru VSE elnöke is elégedetten tekintett vissza a viadalra. – Mindig nagy örömmel jövünk ide Kecskemétre, az SC Hírös-Éppel már több éves, nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Hasonlóan gondolkodunk a gyermeknevelésről és a futball iránti szeretet gyerekekbe való átplántálásáról. Ezúttal is egy nagyon jól szervezett tornán vagyunk túl, ezúton is gratulálok a rendezőknek. Ami a saját csapatomat illeti, végig jól szerepeltek a mai napon. Mi elindultunk egy úton, aminek a második évében járunk. Elkezdtünk egy olyan képzési rendszer alapján dolgozni, aminek köszönhetően a hattól tíz éves korosztályig manapság már felvesszük versenyt majdnem a legmagasabb szinten játszókkal is. Reményeink szerint tudunk tehetségeket adni a magyar futballnak, illetve olyan apró emberkéket próbálunk nevelni, akik majd ha felnőnek, akkor is a futball környékén maradnak, akár szurkolóként, akár vezetőként, mert ez az egyik legfontosabb cél, hogy szeressük ezt a szép játékot. Az elvesztett döntő után is azt mondom, hogy nem csalódás az ezüstérem, hanem nagyon örülünkneki.

Csengő Lajos, a LUA Baja edzője elégedett volt a csapatával és a körülményekkel is. – Nagyon örültünk a meghívásnak, mindig szívesen megyünk olyan tornákra, amelyeken olyan egyesületekkel találkozunk, akikkel a jó partneri viszony egyébként is megvan. Az előzetes hírek, no meg a csapatok névsora alapján nívós tornára számítottunk, ez a várakozásunk be is igazolódott. Nagyon büszke vagyok a gyerekeimbe, mert bár a csoportkörben becsúszott egy vereség, talpra tudott állni a társaság, remek teljesítményt nyújtott, és ennek köszönhetően sikerült ez a nagyon szép tornagyőzelem.