Nem a leghálásabb feladat olyan szóbeszédeknek utánajárni, amelyek nem jó hírekről szólnak, de muszáj, éppen azért, hogy szóbeszédből váljon valósággá a közbeszéd tárgya, vagy cáfolódjék meg mindörökre a hamis hír. Varga Zsoltot, a Bácsborsód edzőjét – aki éppen a mögöttünk álló tavaszi idényben minősült át játékos-edzővé, hiszen volt olyan mérkőzés, ahol kénytelenségből már muszáj volt beállnia, mivel nem volt ki a meccsre a felnőtt csapat –, kérdeztük meg arról, hogy mi igaz Szabó János elnök úr visszalépése tekintetében, hogy mi igaz az edző lemondása tekintetében, és hogy fedi-e a valóságot az, hogy a következő, 2022/23-as idényre a Bácsborsód már nem a megyei másod-, hanem a megyei harmadosztályba nevezett.

– Sajnos azt tudom mondani mind a három felvetésre, ami a torpedó nevű játékban a bevett válasz: talált, süllyedt –

jelezte Varga Zsolt, hogy mindhárom felvetés igaz. – Szabó János elnök és még egy elnökségi tag is bejelentette a lemondását. Jómagam sem vállalom tovább az edzői posztot, és az is fedi a valóságot, hogy az idén már a harmadosztályba neveztünk.

Szavaiból az is kiderül, hogy nem sértődés miatt áll föl a kispadról, tehát nem fogja az elkövetkezendő években a „Darabokra törted a szívem” című slágert dúdolgatni, amikor csak a borsódi pályát meglátja, ahogy az Apostol együttes slágerét sem írja át képzeletben Nehéz a Bácsborsódtól búcsút venni”-re. – Vezetőségi tagként maradok, meggyőztek, hogy ezen a poszton is nagy szükség van rám, én pedig hagytam meggyőzni magam. Az edzőséget viszont már semmiképpen nem akartam vállalni, bár az egyéb titulusokat megtartom, tehát maradok egyfajta mindenes a borsódi klub mellett. A kispadot azonban nem vállalhattam, mert nem vehettem el több időt sem a családomtól, sem a munkahelyemtől. Az utódom már megvan, Kürtös István lett a felnőtt csapat edzője.

A lemondott elnök, Szabó János helyett az a Cifra Gábor lesz az egyesület új elnöke, aki az elmúlt évben már a Bácsborsód színeiben focizott, megannyi legendás bajai év után.

De nem csak elnöki feladatot látja el, hanem ő lesz az U19-es csapat edzője is, és mindennek a tetejébe – szerencsére, mondhatják Borsódon – a játékot sem hagyja abba, tehát ő is ott lesz a játékosok között, amikor az őszi első mérkőzésen üdvözlik majd a pálya közepéről a közönséget. Varga Zsoltnak ha darabokra nem is tört a szíve, egy pici csücske azért letört, számára ugyanis az a legfájóbb, hogy a megye kettőről kénytelen volt lemondani a Borsód. – Már a tavalyi esztendőben is vészesen fogyott a keretünk, az idei őszi idény után ez tovább folytatódott, sőt, egyenesen kritikus vált, majd most, a bajnokság zárása után féltucatnyi fiatal jelentette be, hogy ők inkább a Bácsbokodban folytatnák. A legfőbb oka annak, hogy visszaléptünk a másodosztálytól az, hogy a távozókat lényegében nem tudjuk pótolni. Legalábbis olyan játékosokkal nem, akik a szereplésért meccsprémiumot, vagy költségtérítést várnának el. Egyszóval nincsenek meg az anyagi lehetőségeink arra, hogy igazolt játékosokkal tartsuk fenn a megyei másodosztályú csapatot.