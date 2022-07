A Gyömrő közel egy évvel ezelőtt csapott már össze Bács-Kiskun megyei csapattal, akkor a megye hármasként a Magyar Kupában induló Szabadszállást verték ki 8–0-s győzelemmel. Csehi Tamás csapata az Áman – Grecu, Nasz, Makó, Danó – Pintér, Erdei, Hamar, Varga – Tóth B., Sibalin összeállításban állt oda a középkezdéshez. Az első félóra kiegyenlített játékot hozott, némileg több gyömrői helyzettel, és egy meg nem adott hartai góllal – jól jött volna a VAR az örkényi pályán, hogy megállapíthassák, hogy a labda a hartai lövés után a gólvonal elől vagy mögül pattant ki. (A vendégszurkolók szerint belülről.) A 32. percben Varga varázsolta a labdát szögletből a berobbanó Sibalin fejére, aki hat méterről a kapu bal oldalába bólintott, 1–0. Két perc múlva szép akció végén hasonló fejessel egyenlített a Gyömrő, 1–1.

A Harta SE játék közben. Fotó: Vincze Miklós

A második játékrész első negyedórájának a végén Hamar birkózta be magát balról, középre adott labdáját Erdei lőtte közelről a kapu jobb oldalába, 2–1. Ezúttal válasz helyett növelte az előnyét a Harta. Erdei passzolt előre, Tóth Barna pedig higgadtan helyezett a kilépő kapus mellett a jobb alsó sarokba, 3–1. A 71. percben jött a válasz: akkor Áman volt az, aki hiába indult ki jó ütemben, a gyömrői csatár ügyesen elgurította mellette a hosszú sarokba a játékszert, 3–2. Egy percre rá Tóth Barna passzolt Varga Milánhoz, aki a kilépő kapus fölött okosan átemelte a labdát, az azonban a felső lécre hullott. Két perc múlva Varga passzát követően lőhetett Sibalin a jobb sarokba, 4–2, a 75. percben pedig Erdei jobbról érkező beadását követően bombázott

Varga tíz méterről a léc alá, 5–2.

A 83. percben egy szép bal oldali akciót követően 5–3-ra szépített a Gyömrő, és bár érezhető volt némi nekilendülés a Pest megyeiek részéről, hátha sikerül itt egyenlíteni, a 89. percben Tóth Barna szerzett labdát a félpályánál, és nem sokat lacafacázott, a kapujából messze kint helyezkedő portás fölött a kapuba emelt, beállítva a 6–3-as végeredményt. Mindez azt jelenti, hogy a Harta, amelyben a második félidőben Csehi Tamás, Vizi Milán és Müller Dávid is beállt, vasárnap este 18 órakor döntőt játszhat az örkényi tornán.

– Egy kissé nehézkesen kezdtük a mérkőzést, ennek az okát még nem tudom, de lehet, hogy a bemelegítésen fogok majd változtatni – értékelt Csehi Tamás, a hartaiak játékosedzője. – Utána folyamatosan jöttünk föl, egyre jobb lett a játékunk, a végén pedig egyenesen remekül játszott a társaság. Látszott ezen a meccsen is az, amit majd a bajnokságban is szeretnék viszontlátni, hogy ha esetleg az ellenfél beáll ellenünk, és nyolc-tíz emberrel védekezik, akkor a szélekről kell megbontanunk a védelmet. Ez ma sikerült, nagyon szép gólokat rúgtunk, és a csapategység is nagyon jó volt, ennek köszönhetően tudtunk ezen a találkozón váltani, amikor kellett – értékelt Csehi Tamás.