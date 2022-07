A szlovéniai edzőtábor zárásaként a másodosztályú Rudar Velenjével találkozott a Kecskeméti TE Radenciben.

A KTE a kezdéskor a Varga – Katona M., Szabó A., Belényesi, Szalai, Zeke – Nagy K., Katona B., Meskhi – Szabó L., Djuranovics tizeneggyel állt fel a kezdőrúgáshoz. Az első játékrész kiegyenlített játékot hozott, főleg mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. Az első játékrész első felében két helyzetet dolgozott és hagyott ki a hírös városi gárda. A Rudar intenzíven és jól támadott le, de lehetőségük leginkább csak néhány pontrúgásból adódott a 36. percig, amikor egy labdaszerzés után Saramargo tekert kevéssel a kapu fölé. Erre a ziccerre Nagy válaszolt, de ő is pontatlan volt.

A szünetben ha teljesen nem is cserélte ki a csapatát Szabó István, a lilák vezetőedzője, de jelentősen megváltozott összetételben, a Varga – Sági, Szabó A., Belényesi, Pejovics, Grünvald – Buna, Vágó, Szuhodovszki – Katona B., Tóth B. felállásban jött ki a csapat. A játék képe némileg megváltozott, egyre több helyzetet alakítottak ki a kecskemétiek. Tóth próbálkozott kétszer is fejessel, őt Vágó követte szintén fejjel, majd Tóth lőtt közelről a szlovén kapusba egy labdaszerzést követően.

A hajrában Pejovics csúsztatott mellé, a 87. percben pedig a gólvonalról tisztáztak a Rudar védői, így maradt a gól nélküli döntetlen.

– A szerdai mérkőzés után volt egy kis hiányérzetem amiatt, hogy az ellenfél több lehetőséget is kidolgozott, valamint gólt szerzett, összességében pedig két meccs után már három kapott gólnál jártunk – tekintett vissza a korábbi felkészülési találkozókra Szabó István,a kecskemétiek vezetőedzője. – Így aztán szombaton az elsődleges cél az volt, hogy ne kapjunk gólt. Kifejezetten jó és szervezett csapat ellen játszottunk ezen a szinten, és örömmel mondhatom, hogy ellenfelünk szinte helyzetet sem tudott kialakítani. Harcos meccs volt, amelyen nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, nem is nagyon értem, hogyan maradt el a győzelem. Ennek az oka talán az lehet, hogy fáradtabbak a srácok, és ennek következtében talán hiányzik a megfelelő koncentráció is. De dicséret illeti az egész csapatot az egész heti munkájáért, a hozzáállásáért, a meccseken nyújtott teljesítményéért. A célunkat maximálisan elértük a játékfelépítés, labdakihozatal, befejezések gyakorlása terén egy kifejezetten jó, légiósokkal is megerősített Rudar ellen. Természetesen szeretnénk mindig nyerni, ez ma nem sikerült, viszont a játék minőségével, főleg a védekezés és a játékfelépítés szempontjából nagyon elégedett voltam – értékelt Szabó István.

A keret és a stáb a mérkőzés lefújása után búcsút mondott Radencinek és hazaindult, hogy hétfőtől már otthon folytassa a felkészülést.