Érsekcsanádon az ifi csapat, amely az előző két bajnokságot megnyerte, tulajdonképpen az egyesület büszkesége. – Ahogy mondtam, Miokovics Milán az edzőjük, és az ő munkájának az eredménye ez a két szép eredmény. Tavaly veretlenül, az idén egy vereséggel lett bajnok a csapat. Remek munkát végez.

Egyrészt arra neveli, készíti föl a gyerekeket, hogy majd a felnőttbe léphessenek, hogy az legyen számukra a természetes cél. Érezzék, hogy az ifi csak egy állomás, nem pedig végállomás.

Milán ugyanakkor megszeretteti a srácokkal a focit és a közösséget, a megyei foci közegét. Ő egy baráti társaságot is összekovácsol. Ezt a saját bőrömön is tapasztaltam, hiszen 15 és 18 éves korom között az én edzőm is volt, az ezredforduló táján,Sükösdön. Remek eredményeket el tudott érni velünk is, mert megszerettette a focit és baráti társaságot alakított. Ki. Kevés klubnál járok ilyen felfogású utánpótlás edzőt. A mögöttünk álló idényben volt olyan, hogy a felnőtt keretnél nagyon égett a ház, nagyon kevesen voltunk .Bementem az ifi edzés végére, és jeleztem, hogy elfogyunk, kilencen vagyunk, öt ifi kellene. Azonnal jelentkeztek hatan. Ez óriási sikerélmény a számomra, sőt, pontosítanék, számomra ez a sikerélmény egy megyei másodosztályban. Ennek eredményeként a felnőttek is megbecsülik az ifistákat. Az utolsó meccsre, Bácsborsódra, arra a meccsre, amelyen a bajnoki címüket bebiztosíthatták a srácok, a felnőtt csapat tagjai közül is többen elutaztak szurkolni, egy vasárnap délelőtt. Na ezt nevezem én ragaszkodásnak.

A felnőtt csapat kispadján Vörös Dávid utódja Vadászlaki Zsolt. Aki arra tippel, hogy minden bizonnyal személyes ismeretség alapján választottátok ki, és nem pedig ismeretlen pályázók beadott önéletrajzainak a seregéből, az talál.

– Az egyik vezetőségi tag személyesen is ismerte, és ő mondta, hogy van neki C vizsgája, és azt is tudta Zsoltról, hogy szívesen kipróbálná magát edzőként. Az, hogy ráadásul bajai, előnynek számított. Van ugyanis három-négy srác nálunk, akik csanádiak ugyan, de ma már Baján élnek. És fontos szempont volt az is, hogy egy bajai edző tudja szállítani a játékosokat edzésre, meccsekre. Ráadásul Zsolt azt is elmondta, hogy nagyon tetszik nekik ez a felfogás, amit mi képviselünk, és amit szeretnénk folytatni. Nem azzal kezdte, hogy elvállalja, de hoz ide nyolc új játékost, hanem ezt a közösséget, ami itt kialakult, ezt igyekszik – igyekszünk – megerősíteni, sőt, még a másutt játszó érsekcsanádiakat is hazahívni. Miután egyeztek az elképzeléseink, örültünk, hogy ő is nagy örömmel bólintott rá a felkérésünkre.

Az Érsekcsanád a 2022/23-as idényre is a megyei másodosztályba adta be a nevezését, és ott próbál az idén is saját anyagból kihozni a legtöbbet, mindig figyelemmel tartva, hogy nem csak a helyezés a lényeg.