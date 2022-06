Gyors pontváltással rajtolt a bronzcsata első felvonása: Davis kettesére Jaramaz triplája érkezett, majd ezt követően 11-0-ás rohanást produkált az Alba Fakuade vezényletével (13-3). Nem akartak beesni a kecskeméti kísérletek, Omenaka kosara után pedig Forray Gábor időt volt kénytelen kérni. Wittmann kiváló triplával jelezte, hogy nem adta fel a Kecskemét, de Omenaka és Davis pontjaival újra tíz egység fölé nőtt a differencia a csapatok között (20-8).

A KTE Tóth Barna és Wittmann Krisztián révén zárkózott, a hajrában aztán Ivkovic szórt be egy hármast, így 26-18-cal zárult így az első tíz perc.

Karahodzsics kosarával indult a negyed, de Fakuade gyorsan válaszolt, a Kecskemét viszont folyamatosan csökkenteni tudta a különbséget. Három perc elteltével továbbra is öt egység volt a differencia, az Alba viszont időt kért (33-28). Karahodzsics vette vállára csapatát, majd Tóth Barna is betalált kintről, így az különbség nem változott. A negyed végén Vojvoda az első egységeit szerezte meg büntetőkből, míg a másik oldalon Wittmann előbb triplával, majd gólpasszal vétette észre magát, ami kecskeméti egyenlítést ért (40-40). Milutinovic révén aztán a vezetés is összejött, 42-44-gyel mehettek pihenőre az együttesek.

Nehezen indult be a pontgyártás a második félidőben mindkét oldalon, de aztán megtört a csend, Fakuade kettesére Milutinovic hármassal válaszolt.

Sokáig egál közeli maradt az eredmény, de Vojvoda hármasa után Pongó és Smith is tovább tudta növelni a hazai előnyt, ami vendég időkérést eredményezett (56-49). Karahodzsics és Tóth Barna révén faragott a hátrányából a Kecskemét, de az Alba amerikai légiósai tíz pont fölé növelték csapatuk előnyét (67-55).

A folytatásra is nagy lendülettel érkezett vissza a hazai csapat, Jaramaz pontjai tartották életben némileg a vendégeket. Ez sem tartott sokáig, az Alba nem engedte ki kezéből a biztos vezetést, így a hajrában már a fiatalok kaptak lehetőséget, így a Székesfehérvár húsz ponttal nyert (90-70).