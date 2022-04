A szerda esti ellenfél a DEAC-Tungsram, a mérkőzés 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban. Forray Gábor vezetőedző szerint a frissességen sok fog múlni a DEAC ellen.

– Domináns a játékuk a tábla alatt, Tóth Ádám, Dzeletovic és Aska megállítása komoly koncentrációt igényel majd tőlünk. Drenovac is képzett játékos, és sokszor viszik be a hármas posztról a gyűrű alá. A két amerikai hátvéd elképesztően dob kintről, így meg kell oldanunk azt is, hogy ne kapjanak túl sok teret a távoli kísérletekre. A magyar magból Valerio Bodon Vincent és Polyák László is jó kezű. Gyorsan támadnak, szeretnek rendezetlen védelem ellen játszani. Én azt gondolom, hogy a frissesség lesz a kulcs. A DEAC ebből a szempontból előnyben van, hiszen a kupahétvégén csak egy meccset vívtak, és most hétvégén szabadnaposak voltak. Azonban nem szabad hogy ez minket érdekeljen. Mindent meg kell tennünk a győzelemért. Szurkolóinknak köszönöm, hogy Oroszlányban is buzdítottak minket. Bízom abban, hogy szerdán és szombaton is szép számban kilátogatnak, és segítenek bennünket – mondta a vezetőedző.

Amint a vezetőedző utalt rá, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szombaton is hazai pályán fog meccselni, miután a Kaposvárral felcserélte a pályaválasztói jogot.