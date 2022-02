– Számomra nem alakult jól a felkészülés eleje, de utána, úgy érzem, hogy elég gyorsan fel tudtam venni a lépést a többiekkel – mondta a néhány hét kihagyásra kényszerülő Belényesi. – Nem mondom, hogy nem volt minimális lemaradásom, de igyekeztem a legtöbbet kihozni ebből a furcsa helyzetből. Alapvetően jól kezdtük el a meccset, irányítottuk is, magabiztos előnyt szereztünk. Utána a semmiből magunkra hoztuk a Soroksárt a kapott góllal. Sőt, gyakorlatilag rögtön kettő lett belőle. Jól is jött a szünet, amikor rendeztük a sorokat, így a második félidőben is érvényesült az akaratunk. Nekem személy szerint valóban jól alakult ez a meccs a gólommal és a gólpasszommal, de természetesen a kapott góloknak nem örülök – tette hozzá a soroksári siker kapcsán Belényesi Csaba.