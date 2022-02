– Ez a sportág körülbelül tízéves hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. 2019-ben Budapesten rendezték a világbajnokságot, ahol 505 játékos küzdött, huszonhárom országból. A magyar játékosok az éremtáblázaton az első helyre kerültek, míg a kiskunhalasi gyorstollas­szakosztály a 2017-es, Varsóban rendezett vébén szerzett lány U14-es világbajnoki címe mellé 2019-ben női 50+ párosban is világbajnoki aranynak örülhetett. Jelenleg U12-es, U14-es, U16-os – ezt a korosztályt idén indítottuk –, U18-as és nyílt kategóriában is szerepelnek nők és férfiak is. Továbbá 40, 50 és 60+os korosztályban is indítunk versenyzőket.

Nagy örömmel tölt el, hogy valamennyi játékosom a játék szeretetéért, a jókedvért és a kikapcsolódásért jár edzésre.

Természetesen, ha ez eredménnyel is párosul, annak mi csak örülünk. A vezetői munkák mellett a legutóbbi szezonban a 40+-os kategóriában én is képviseltem a csapatot, ahol a dobogóra tudtam felállni az országos mezőnyben, melyre büszke vagyok. A fiatalok mellett az idősebbek is remek eredményeket érnek el. Éppen egy ilyen versenyző Károlyi Tibor is, aki alapvetően egy rendkívül profi sakkjátékos, sakkedző. Ütős sportokban nagyszerűen használja ki az átgondolt taktikusságát, amit a sakkban eltanult folyamatos előregondolkodás-készsége is segíthet. Remekül méri fel ellenfele erősségeit, gyengéit, amikre aztán a játékát építi. Nagyon nehéz kizökkenteni, szóval meglehetősen nehéz ellene játszani. 50 év feletti páros kategóriában indult az országos gyorstollasbajnokságon, de ebben az évben a 60 feletti korosztályban indulhat a nyáron Zágrábban megrendezésre kerülő világbajnokságon – mondta Igás Andor.