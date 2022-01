Január elején megkezdte a PVSE a felkészülést a tavaszi szezonra, nagyon készülnek a február 20-i rajtra.

– Ugyanolyan ritmusban készülünk, mint a bajnokság alatt. Egy héten háromszor edzünk, a körülmények ehhez adottak. Jelenleg a fókuszban az erő és az állóképesség növelése áll, illetve futás. A csapat gerince már kialakult, tudom, kire hol lehet számítani, most még egyéni képességek terén kellene fejlődni. Múlt héten már volt egy edzőmeccsünk is a Pécs ellen, de még nagyon idény elejei mérkőzés volt. A Pécs nagyon sokat edz, minket ráadásul elkapott a vírus is, így problémás mérkőzés volt létszám szempontjából is.

Ezen a héten fogadjuk a Pécset, majd Kelebiára látogatunk.

Ezeken kívül még két mérkőzés áll egyeztetés alatt – mondta Dankó Ervin.