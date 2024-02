A rendszerváltás után a Kunsági borvidék nem örvendett jó hírnévnek. A borhamisítást egy szűk réteg végezte, de azok, akik tisztességes szakemberek voltak, nagyon jól tudták, hogy a borvidék nagyon jó adottságokkal és lehetőségekkel rendelkezik. Talán ez is szerepet játszhatott abban, hogy megalapították a helyi polgárok a Kiskőrösi Gondűző Borlovagrendet. Ennek éppen harminc éve, amikor is tizenhat személy állt össze, hogy a helyi bor presztízsének fenntartása érdekében egy közös szervezetet hozzanak létre.

A Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend ma negyvenhat tagot számlál – mesélte Béleczki Mihály, nagymester, aki egyik alapítója volt a rendnek. (A rend vezetője Budafokon végzett borász technikusként, a gyöngyösi főiskolán szerzett szőlész borász diplomát.) Mint mondta, minden évben egy menetrend alapján gyűlnek össze a borlovagok. Megünneplik a névnapokat, és aki csak teheti, a saját borát is bemutatja a vacsorák során. Így például a napokban szintén a névnapos tagokat köszöntik, amelyen a helyi szakközépiskola borász diákjainak a nedűit kóstolják meg, és természetesen minősítik is. A rendezvényen a nagymester beszámol az elmúlt év tevékenységéről is. Emellett részt vesznek a városi borverseny megszervezésében, a borok besorolását, kiválasztását is végzik.

Szerepet vállalnak az országos kadarkaverseny megszervezésében az önkormányzat mellett. Ősszel a Kiskőrösi Szüreti Fesztiválon vesznek részt, amelyen a lovagrend szervezésében szakmai előadásokat hallgathatnak meg a helyi tagok és a meghívott borlovagrendek képviselői, miközben tavaly például borokat kóstoltak a résztvevők.

Minden évben a Kiskőrösi Szüreti Fesztivál programsorozatának megnyitója után a nagyszínpadon új tagokat avatnak. Illetve a Kiskőrös Város Szőlészetéért és Borászatáért díjat is ekkor adja át a polgármester az arra érdemes személynek. A Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend novemberben Márton-napi újborkóstolót is rendez.

Tavaly a Hagyományok Házában szervezték meg a bormustrát. Ezen általában 80–100 mintát kóstolnak a tagok.

Béleczki Mihály elmondta, hogy Kiskőrös határában közel 2300 hektáron terem a szőlő. Többnyire fehérszőlőt termesztenek. A régi, hagyományos – kadarka, ezerjó, kövidinka – fajták visszaszorulóban vannak. Egyre nagyobb területen Alettát és Biankát nevelnek a gazdák. Ezek a fajták ugyanis kisebb költségvetéssel termeszthetők, mint a klasszikus, jól ismert gyümölcsök. A nagymester megjegyezte, hogy az utóbbi évek felfedezettje a generosa, amely jól megfér például a cserszegi fűszeres mellett. A kékfrankos területe azonban nem akkora, mint megérdemelné, pedig jó alapanyagot szolgál a rozékhoz, ugyanúgy, ahogy például a Néró szőlő is, amelyet a Szentpéteri Borászat tett ismerté idehaza. A Néróból nemcsak jó rozé, hanem magas szintű siller- és vörösbor is készíthető – hangsúlyozta a szakember.

Hogy mire lehet számítani egy emberöltő múlva Kiskőrös környékén? Béleczki Mihály szerint aki szőlőt telepít, csak úgy tegye, hogy ahhoz biztosítja az öntözést is. Az éghajlatváltás miatt a csapadék ugyanis rendszertelenül hullik. Előfordul, hogy hetekig nincs eső. Máskor pedig óriási mennyiség áztatja az ültetvényeket. Tanácsos a déli országok termelőinek a tapasztalatait felhasználni, ha valaki éppen most ültet szőlőket – mondta végül a Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend nagymestere.

Borlovagavatás a 2023-as szüreti fesztiválon

Fotó: Barta Zsolt

A hazai borkultúra lovagi szövetsége

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 48 borlovagrendet számlál. A borrendek, a borrendek és tagjainak célja egy-egy borvidék, termőhely, vagy attól függetlenül általában a magyar bor hírnevének, minőségének védelme, emelése. Mintegy összekötik a szőlőtermesztést és a borászatot a táj kultúrájával, múltjával, hagyományaival és a bort fogyasztóval. A kulturált borfogyasztás zászlóvivői, elkötelezettjei, nagykövetei. Magyarországon a Nyugat-Európai példák alapján 1976-ban alakult meg az első borrend Pax- Corporis – A Test Békéje néven. Az első borrend megalakulását még egy tucat követte. Így alakult meg 1988-ban A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége Budapesten. Ennek a tagja a kiskőrösi borrend 2000. március 24-e óta.