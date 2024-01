Gálig Sándor elmondta még, hogy több sportot is űzött már. Benne volt az életében a küzdősport, aktív kézilabdázás, a futás, a hegymászás, annak is a klasszikus stílusa, vagyis a jég és a hó. Ebből is adódik, hogy szereti a hideget.

– Aki szereti a téli sportokat, a hideget, vagy csak szeretné magát kipróbálni, annak itt van a helye.

Az, hogy valaki belemegy a jeges vízbe maximálisan fejben dől el, mert levetkőzni a meleg ruhából mínusz fokban és azt mondani, hogy felveszem a papucsomat, a fürdőnadrágomat és neki indulok a jeges víznek, ahhoz erős elhatározás kell. Utána mikor szembesülünk azzal a fájdalommal, hogy ez már nagyon hideg, na azt kell elviselni – tette hozzá Gálig Sándor.

Csomai Zsolt, ballószögi paraúszó is együtt csobbant a rozmárokkal

Fotó: Szentirmay Tamás

A vízben megmártózott Csomai Zsolt, ballószögi mozgássérült is, aki késve érkezett a helyszínre.

– Nagyon jó érzés volt, mert paraúszó vagyok, és versenyekre is járok szenior úszókkal. Kuti Zoli már öt éve biztat arra, hogy menjek velünk csobbanni. Felemelő érzés az, hogy engem, mint mozgássérültet befogadtak. Több alkalommal csobbantam már hideg vízben, mert szeretem, a Balatont is minden évben átúszom, de itt még a Tőserdőben nem voltam – hangsúlyozta Csomai Zoltán.

A parton ezúttal többen is végig nézték a „rozmárok” csobbanását, mert túrázást is terveztek erre az időpontra. Ők csak azután indultak el, amikor a bátor és merész emberek kijöttek a vízből. Meleg teát és forraltbort természetesen lehetett kapni, és az eseményen való résztvevőket meghívták egy halászlé ebédre is. A csobbanást és a túrázást természetesen jövőre is megszervezik.