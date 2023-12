A város ügyeiről minden héten friss tájékoztatást ad a polgármester, ezúttal az úthálózat fejlesztésének szakaszáról számolt be. A kecskeméti utak fejlesztése már évek óta zajlik, és minden évben egyre nagyobb projektbe fognak bele a jobb minőségű közlekedés érdekében. A kör idén a hetényegyházi és kecskeméti útfejlesztésekkel zárult be, de a kórház körforgalmának kialakítása és a Március 15. utca – Nyíri úti kereszteződések kialakítása is ebben az évben valósulhat meg. A polgármester boldogan mesélte, hogy a város részéről idén egyfajta karácsonyi ajándékként is megélheti a lakosság, hogy a Nyíri út folytatása már kétirányú, így az autópályát jelentősen egyszerűbb megközelíteni, illetve a hetényiek is bekötést kaptak a pályába.

Azt is elárulta, hogy a fejlesztések nem állnak meg, hiszen éppen a napokban kezdték el például Kadafalván is a földutak stabilizálását, de Helvécia és Ballószög térségében is nagyon léptek előre, hiszen több külterületi út is szilárd burkolatot kapott. A polgármester hozzátette, hogy két nagy csomópont, a Hullám vendéglőnél és a Katona József Gimnáziumnál még fejlesztésre szorul, de reményeik és terveik szerint tavaszra ezzel is elkészülnek.

Az utak helyzetén túl, az ünnepek közeledtével a városvezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a karácsony közeledtével, ha tudunk, mindannyian segítsünk, hiszen egy apró gesztus is hatalmas örömet okozhat másoknak. Örömmel vette sorra az idei számos jótékonysági megmozdulást is, melyből idén szerencsére akadt bőven Kecskeméten.

– Jó azt látni, hogy egy ilyen összetartó közössége van Kecskemétnek – mondta büszkén Szemereyné Pataki Klaudia.

