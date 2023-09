Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy az iskolakezdésre a forgalomnak megnyitott Izsáki út járható, amit maga is végigjárt. Az út természetesen még nincs kész, zajlanak a munkálatok, de a táblákra figyelve használható a nagy forgalmat bonyolító szakasz. A polgármester elmondta: a Vízmű utcai csomópont lezárása miatt a környékbeli kis utcák még mindig nagyon leterheltek, ezért kéri a kivitelezőt, hogy feszes tempóban haladjanak a munkákkal. A kivitelező szeptember végére ígérte, hogy felszabadul a Vízmű utcai kereszteződés.

Szemereyné Pataki Klaudia emlékeztetett, hogy nagyon összetett csomópontról van szó, ahol elsősorban a villanyszerelési munkálatok miatt tolták ki a határidőt. Ennek oka, hogy a nyári viharkárok lekötötték a villanyszerelési kapacitást, emiatt nem tudták elvégezni a szükséges munkákat a csomóponton, így egy ütemben javítani a áteresztőképességét a Sport utcával és a többi kereszteződéssel. A polgármester arról is beszélt, hogy jó készültségi állapotban van a kerékpárút és a buszöblöket is kialakították.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a városvezetés szorgalmazza a tömegközlekedés használatát, és ezért áldozatokat is hoz a város, a költségvetési támogatással, olcsó bérletekkel. Mint fogalmazott, a tömegközlekedés közös fejlesztésében nagy jövő van, amit az újdonságok is jeleznek. Ezek közül kiemelendő, hogy alternatív járatokat állított rendszerbe a KEKO három iskolajárattal. Mint a polgármester fogalmazott, pár éve volt már ilyen kezdeményezés, de nem volt olyan fogadtatás a szülők részéről, mint remélték.

Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy a tanév kezdetétől elindított iskolajáratok azon városrészeket érintik, ahol a legtöbb oktatási intézmény koncentrálódik a városban. A városközpont és a Kvarc utca összekötése a Rávágy téren keresztül valósul meg, mely vonalon az 514-es járat közlekedik. A másik az 504-es járat, mely a Széchenyi téri központi buszpályaudvartól a Domb áruház-Vásárhelyi iskola-Túzok utca és Kvarc utca érintésével közlekedik. A harmadik vonal Kadafalva térségének tehermentesítésében segít, Homokbánya és Kadafalva összekötésére indítottak alternatív járatot. Arra biztat a polgármester, hogy próbálják ki a szülők iskolás gyermekeikkel, és a közlekedési társaság várja a visszajelzéseket a járatokkal szerzett tapasztalatokról. A polgármester szerint ez a három vonal Kecskemét igen nagy területét lefedi, hiszen a város negyedét behálózza.

A polgármester szót ejtett az egyetemi évkezdetről is, ahol csaknem kétezer fiatal kezdte meg felsőoktatási tanulmányait, ami kimagasló eredmény. Az is külön kiemelendő, hogy mintegy 500 hallgató választotta a nem oly régen indult Gazdaságtudományi Kart, és a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar is növekvő népszerűségnek örvend. Hangsúlyozta, hogy ez az elmúlt évek következetes építkezésének köszönhető, hogy ilyen sok fiatal választja a kecskeméti Neumann János Egyetemet, és az is üdvös, hogy növekszik azon kecskeméti fiatalok száma, akik helyben képzelik el a továbbtanulást.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.