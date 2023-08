Az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából a Hazai Építőgép Társulás Zrt. végzi a Kecskemét, 52. sz. főút négynyomúsítása I. ütem megnevezésű projekt kivitelezését, mely a Dózsa György utat, az Izsáki utat és a csatlakozó utcákat érinti.

Vége a lezárásoknak

A június 19-étől tartó lezárások hamarosan megszűnnek. Augusztus legvégétől az 52-es főút fejlesztése egy újabb építési fázisába kerül. A Dózsa György úton és az Izsáki úton, az 5. sz. főúti (Nagykörút) és a Vízmű utcai csomópont közötti szakaszán augusztus 25. napján megkezdődik, és várhatóan augusztus 30. napjáig befejeződik a nagymértékű forgalomterelés megszüntetése és az új forgalomszabályozás bevezetése, tehát előre láthatóan augusztus 31-től az alábbiak szerint alakul a térség közlekedése.

Katona Gimnáziumnál lévő csomópont

A Dózsa György út – Nagykörút – Petőfi Sándor utca csomópontban minden irányban megengedett lesz a kanyarodás, de a Nagykörúton (Árpád krt. és Mária krt.) még továbbra is szűkített keresztmetszetben, 2×1 sáv lesz biztosítva a forgalom számára.

A Petőfi Sándor utca ágon 2×2 sávon lehet majd közlekedni, de a városból kifelé tartó külső sáv a forgalom elől még továbbra is le lesz zárva, így egy jobbra és egyenesen, illetve egy balra és egyenesen haladó sávot alakítanak ki. A csomópont Dózsa György út felőli ágát, az Árpád körútra külön a jobbra kanyarodó sáv kivételével teljes keresztmetszetben megnyitják a forgalom részére ebben az építési ütemben, jobbra kanyarodás a külső sávból lesz lehetséges.

Dózsa György út

A Dózsa György úton a vasúti átjáróig a forgalomterelés megszűnik a Katona József Gimnáziumtól, így a főút 2×2 sávon használható lesz. A Dózsa György út ezen szakaszán a keresztező és csatlakozó utcákat megnyitják, ide értve a Dózsa György út – Ipoly utca – Botond utca kereszteződését is, melyet szintén teljes keresztmetszetében használhat majd a forgalom, minden irányban járható lesz.

Vasúti átjárótól az Olimpiai utcáig

Az Izsáki úti vasúti átjáró és az Olimpia utca közötti szakaszon az út 2×1 sávra szűkül, mindemellett a Kosárlabda Akadémia előtt, a nyár folyamán kialakított szervizút megszűnik.

Fotó: Beküldött fotó

Olimpia utcai körforgalom

Az Olimpia utcai körforgalmon keresztül augusztus 31. után csak egyenesen az Izsáki úton és vissza lehet még közlekedni 2×1 sávon. A keresztirányú forgalom továbbra sem lesz lehetséges.

A körforgalom Olimpia utcai ága várhatóan 2023. október elején, a Szil-Coop Bevásárló központ felőli ág pedig várhatóan év végén nyílik meg a forgalom számára. Ezen átmeneti időszakban a bevásárló központ a vasúti átjáró felőli bejáratán keresztül lesz megközelíthető. A belváros felől érkezők számára itt a balra kanyarodás tilos!, ők a Sport utcai körforgalomban visszafordulva tudják majd megközelíteni a bevásárló központot.

A Rudolf kert területén lévő ingatlanok és üzletek a Sport utcai körforgalom felől közelíthetők majd meg az Olimpia utca megnyitásáig. A bevásárló központ területére áruszállítás céljából továbbra is be lehet hajtani a Dr. Szobonya Zoltán utca irányából az épülő körforgalmon keresztül. Kihajtani a körforgalmon keresztül az Ipoly utca irányába lehetséges.

Két körforgalom között

Az Olimpia utca és a Sport utcai körforgalom között már 2×2 sávon biztosítják a haladást, valamint a Sport utcai körforgalmat is teljes szélességében használhatják a közlekedők, továbbá elkészült az új parkoló a Kormányhivatal előtt.

Szobonya utcai csomópont

Augusztus végétől a Dr. Szobonya Zoltán utcai csomópontban is minden forgalmi sávot vissza adnak az autósoknak augusztus végétől, most már az utcából az üzletközpont (Obi, Tesco, stb.) felé balra is lehet kanyarodni.

Vízmű utcai csomópont

Az Izsáki út – Vízmű utca – Könyves Kálmán krt. csomópontban a kivitelezési munkák továbbra is tartanak és az őszi időszakban is folytatódnak, így ott a Vízmű utcai ágat még várhatóan további egy hónapig csak a menetrend szerinti autóbuszok használhatják mindkét irányból.

A Könyves Kálmán körút főút felé vezető ága még továbbra is lezárva marad a Rába utca és Izsáki út közötti szakaszon, a körútra csak az M5 autópálya irányából érkezők tudnak jobbra kanyarodni. A lezárt útszakasz alternatívájaként az Izsáki út – Dr. Szobonya Zoltán utca – Korhánközi út használható terelőútként.

Buszközlekedés

Augusztus 30. után a közösségi közlekedés birtokba veheti az átépített autóbuszöblöket és autóbusz-megállókat, a Vízmű utca (városból kifelé) elnevezésű megálló kivételével, mely az építés ideje alatt a Hírös Rendezvényház (volt Sport Hotel) elé helyezik át ideiglenesen. A közösségi közlekedést használókat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak a keko.hu vagy a menetrend.kecskemet.hu oldalon a járatok útvonalával és a menetrendek változásaival kapcsolatban.

Gyalogosok

A gyalogos forgalom részére az Izsáki út felújítással érintett szakaszán, jellemzően még csak egy oldalon, a déli oldalon készül el járda, az Olimpia úti építési területen ideiglenes, váltakozó kiépítésekkel, ezért kérik a gyalogosan és kerékpárral közlekedők fokozott figyelmét. A gyalogos közlekedésre kijelölt végleges és ideiglenes terelőutakat tájékoztató sárga táblák jelölik.

Előzési tilalom

Az érintett útszakaszon, a főút 2 km hosszú szakasza, illetve a csatlakozó utcák érintett részei változatlanul munkaterületnek számítanak, ezért a teljes útszakaszon sebességkorlátozás és előzési tilalom van és lesz érvényben. Változatlanul kérik a járművezetők és minden közlekedő türelmét és óvatos, körültekintő közlekedését.

A kivitelezés ideje alatt felmerülő kérdések esetén a Kivitelező az alábbi elérhetőségen keresztül nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek:

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. II. emelet.

Panasziroda e-mail címe: [email protected]

A bejelentéseket, észrevételeket és panaszokat írásban kérik benyújtani!