Az állatvédelem a küldetésünk – hangsúlyozta Zomboryné Polyák Irén, a Kecskeméti Vadaskert igazgatóhelyettese. Hozzátette: a Kecskeméti Vadaskert Bács-Kiskun vármegye egyetlen állatmentő központja. Itt minden sérült, a lakosság által behozott állatot befogadnak.

Az igazgatóhelyettes azt is elmondta, hogy a madárkórházba került madaraknak a hetven százaléka visszakerül a természetbe, azonban vannak olyanok is, akik már nem kelhetnek többet vándorútra, vagy nem tudnak a természetes közegükben tovább önálló életet élni, így otthonuk a vadaskert lesz. Róluk tovább gondoskodnak Kecskeméten.

A menthetetlen állatokat pedig azonnal elaltatják, hogy ne szenvedjenek tovább.

Gyakori az is, hogy a sérült madarak nem repülhetnek, de a fiókáik, akik a vadaskertben születnek – ha eljön az ideje –, esélyt kaphatnak a szabad életre, őket kiengedik a természetes élőhelyükre.

Az egyik kifutóban például 16 fokozottan védett fehér gólya él. Ők jól vannak, de már nem tudnak repülni, azonban minden tavasszal párba állnak, fészket raknak és költenek – magyarázta az igazgatóhelyettes. A röpképtelen szülők fiókái – évente körülbelül négy-öt kisgólya – pedig kikerülnek a természetbe – tette hozzá.

Gólyákat is mentenek Kecskeméten

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Felgyógyult bagolyféléket is lehet látni a Kecskeméti Vadaskertben. Vannak itt erdei fülesbaglyok, macskabaglyok, gyöngybaglyok, vörös vércsék, illetve egy uhupár is él a vadaskertben. Egy vándorsólyommal is találkozhatnak a látogatók, aki a szemsérülése miatt nagyon rosszul lát.

Nemrég egy vetésivarjú-fiókát vittek be a madárkórházba, akit a földön találták. Szinte látható a pillantásán, hogy a kismadár alig várja, hogy gyógyulása után újra szabadon szárnyalhasson. Ő valószínűleg hamar visszakerül majd a természetbe. Nem úgy, mint az a sérült vörös vércse, aki szintén a napokban került a kecskeméti madármentőkhöz. Őt továbbszállítják a Hortobágyi Madárkórházba, hiszen szárnysérülését egy speciális madár csontsebészeti műtéttel tudják helyrehozni.

A vetésivarjú-fióka is jó kezekben van

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Mit tehetünk mi, ha sérült madarat találunk?

Előfordulhat, hogy mozdulatlanul kuporgó vagy röpképtelenül a fűben ugrálva menekülni próbáló madárral hoz minket össze a sors. Ilyen esetben szánjunk néhány nyugodt percet a helyzet felmérésére. Először is meg kell állapítanunk, hogy be kell-e avatkoznunk vagy sem. Hiszen egy bokor aljában lévő kis fióka nem biztos, hogy veszélyben van, ilyenkor néha csak a táplálékszerzésre tanítják a szülei. Ha azonban veszélyt észlelünk, érdemes lépni.

Elsőként meg kell állapítanunk, hogy milyen madárról van szó.

Ez nem utolsó sorban a saját testi épségünk megóvása miatt is fontos, mivel már egy vércse méretű ragadozó is kellemetlen sérüléseket okozhat erős markolású lábaival. A következő lépés a madár állapotának felmérése az árulkodó jelek alapján. Ha könnyen meg tudjuk fogni, egész biztosan nagyon beteg vagy súlyos sérülése van, hiszen a vad madár fél az embertől, és ha tud, elmenekül. Ezután egy rongy vagy jobb híján pulóver segítségével megfoghatjuk és egy szellőző lyukakkal ellátott papírdobozba helyezhetjük a sérült madarat. A dobozba érdemes néhány marék füvet, szénát vagy szalmát tenni. Ezután elkezdhetünk foglalkozni az elhelyezésével, mert ne felejtsük el, hogy a sérült egyednek korszerű szakellátásra van szüksége, amit csak az erre szakosodott intézményekben kaphat meg!

Bács-Kiskun vármegyében a Kecskeméti Vadaskert (6000 Kecskemét, Műkert út 1., telefonszám: +36-76/320-121, e-mail: [email protected], zookecskemet.hu) fogadja a sérült madarakat.

Fokozottan védett, sérült faj esetén hívhatjuk a Természetvédelmi Őrszolgálat ügyeleti számát is: +36-30/555-6171. Ezen a számon az ügyeletes madármentő naponta 8 és 20 óra között fogadja a természetvédelmet érintő közérdekű bejelentéseket.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.