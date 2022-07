A megyei értékek közé is felvett táborban 217 fiatal gyarapíthatta tánc-, ének és zenei tudását. A táborlakók az egy hét során megszerzett tudását a zárógálán mutathatták be a közönségnek. A remek hangulatú bemutatók végén a felcsattanó taps jelezte a sikert. Zárásként nem maradhatott el a Lurkó Himnusz közös éneklése, ami sokak szemébe csalt könnyeket, de azért sok mosolyt is lehetett látni, hiszen egy év múlva ismét lesz Lurkó Tánctábor.