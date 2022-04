04.03.23.23

81,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

81,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,96 százalék, ellenzéki összefogás: 34,18 százalék, Mi Hazánk: 6,34 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 87,54 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Fotó: valasztas.hu

04.03. 23.10

74,52 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

74,52 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,45 százalék, ellenzéki összefogás: 33,72 százalék, Mi Hazánk: 6,40 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 83,35 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Fotó: valasztas.hu

04.03., 22.54

Orbán Viktor: hatalmas győzelmet arattunk

04.03., 22. 50

Az ellenzéki összefogás két képviselőjelöltjétől, Szőkéné Kopping Ritától (Bács 1. EVK) és Bodrozsán Alexandrától (Bács 2. EVK) a szavazatok kb. 70 százalékos feldolgozottságánál kértünk gyorsértékelést.



Szőkéné Kopping Rita: – Nem ilyen eredményt vártam, ezért csalódottság hangján szólalok meg, hiszen megtettük azt nagyban, amit megcsináltunk kicsiben még 2019-ben: a hat párt összefogott, azt tettük, amit a választópolgárok vártak tőlünk. Ennek ellenére a magas részvétel mellett úgy látom, hogy a mi szavazóink nem voltak elég aktívak ebben a választásban. Olyan választókerületek úsztak el, amit biztosra vettünk, hogy megnyer az ellenzék. Nem szeretnék okokat keresni, most nem annak van itt az ideje. Óva intem a hat pártot, hogy a későbbiekben egymásnak ugorjanak. Át kell gondolni, értékelni a történteket, le kell vonni a következtetéseket, de nem mindenáron kell bűnbakot keresni. Mint önkormányzati képviselő, számíthatnak rám a választók. Holnap újult erővel nekiállunk és dolgozunk tovább, hogy milyen módon, az a jövő zenéje. Az a legnagyobb probléma, hogy ma Magyarországon nem kiegyenlítettek az erőviszonyok, a médiában való megjelenésünk töredéke, mint Orbán pártjának.



Bodrozsán Alexandra: – Nagyon sok munkát beletettünk, hogy őszinte legyek, nagyon csalódott vagyok. De elképesztően hálás vagyok azoknak, akik megtiszteltek a bizalmukkal, és rám adták a szavazatukat. Bárhogy is alakult ez az eredmény, azt tudom mondani, hogy életem egyik legszebb korszakát éltem át, mert annyi sok szeretetet kaptam, amire abszolút nem számítottam. Most van egy szituáció, végig kell gondolnunk, hogyan tovább, össze kell dugnunk a fejünket. Önkormányzati képviselőként továbbiakban is számíthatnak rám az általam képviselt körzet lakosai.



71,01 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

71,01 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,65 százalék, ellenzéki összefogás: 33,55 százalék, Mi Hazánk: 6,41 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 80,75 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Fotó: valasztas.hu

04.03., 22.45

67,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

67,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,85 százalék, ellenzéki összefogás: 33,36 százalék, Mi Hazánk: 6,44 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 78,05 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Fotó: valasztas.hu

04.03., 22.34

Részeredmény érkezett a gyermekvédelmi népszavazás állásáról

A szavazatok 16,49 százalékának összeszámlálása után a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson a szavazatok megoszlásáról közölt adatot a Nemzeti Választási Iroda.



1. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 354 013 (ez az összes választópolgár számának 29,99 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 25 429 (7,18 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 328 584 (92,82 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 120 105

2. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 350 299 (ez az összes választópolgár számának 29,68 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 13 880 (3,96 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 336 419 (96,04 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 123 819

3. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 349 294 (ez az összes választópolgár számának 29,59 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 236 (4,36 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 334 058 (95,64 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 124 824

4. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Összes leadott szavazat: 615 876

Érvényes szavazatok száma: 348 943 (ez az összes választópolgár számának 29,57 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 640 (4,48 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 333 303 (95,52 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 125 039



Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

04.03., 22.32

63,21 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

63,21 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 55,16 százalék, ellenzéki összefogás: 33,09 százalék, Mi Hazánk: 6,45 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 74,95 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Fotó: valasztas.hu

Navracsics Tibor lehet a befutó Tapolcán

A Veszprém megyei 3. választókerületben 64,66 százalékos feldolgozottság mellett Navracsics Tibor (Fidesz-KDNP) 49,54 százalékkal (14 342 szavazattal) vezet az ellenzéki összefogás jelöltje, Rig Lajos előtt, aki 45,8 százalékon (13 259 szavazat) áll.

53,19 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

53,19 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 56,11 százalék, ellenzéki összefogás: 32,19 százalék, Mi Hazánk: 6,53 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 66,7 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Fotó: valasztas.hu

04.03.,22.03

48,47 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

48,47 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 49,46 százalék, ellenzéki összefogás: 41,94 százalék, Mi Hazánk: 8,60 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 62,40 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 133 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Fotó: valasztas.hu

Nemzetközi megfigyelő: rendben zajlottak a választások

– A jogállamiság kritériumait és a szabad titkos választások szabályait a legmesszebbmenően tiszteletben tartó választási rendszert tapasztaltunk – fogalmazott Jorge Buxadé. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójának elnökségi tagját, a spanyol jobboldali Vox politikusát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a magyar választások apropóján szervezett eredményváró estjén a rendkívüli létszámú EBESZ-misszióról, illetve a magyar–ukrán határon szerzett tapasztalatairól is kérdezték.



04.03., 21. 54

43 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

43,26 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 57,22 százalék, ellenzéki összefogás: 31,25 százalék, Mi Hazánk: 6,56 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 57,58 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Fotó: valasztas.hu

Hódmezővásárhelyen egyértelműen Lázár János vezet

A Csongrád megyei 4. választókerületben 74,31 százalékos feldolgozottság mellett Lázár János (Fidesz-KDNP) magabiztosan, 51,5 százalékkal (20 413 szavazattal) vezet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter előtt, aki 40,37 százalékon (16 003 szavazat) áll.

04.03., 21.48

Választás 2022, a Fidesz-KDNP kecskeméti eredményvárója

04.03., 21. 39

28 százalékos feldolgozottságnál továbbra is nagyon vezet a Fidesz

28,08 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,36 százalék, Ellenzéki Összefogás: 29,44 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 41,19 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.



Fotó: valasztas.hu

04. 03., 21.17

Érkeznek az első előzetes részeredmények



Bács-Kiskun megye 1. számú választókerületében 28 százalékos feldolgozottságnál Salacz László (FIDESZ-KDNP) 61,95, míg Szőkéné Kopping Rita (ellenzéki összefogás) 27, 06 százalékon áll.



Bács-Kiskun megye 2. számú választókerületében közel 32 százalékos feldolgozottságnál dr. Szeberényi Gyula Tamás (FIDESZ-KDNP) 53,60, míg Bodrozsán Alexandra (ellenzéki összefogás) 27, 06 százalékon áll.



A 3. szavazókerületben Font Sándor (FIDESZ-KDNP) 43,82 százalékos feldolgozottság mellett magabiztosan vezet az ellenzéki összefogás, dr. Magóné Tóth Gyöngyi Máriával szemben. Font a leadott szavazatok 63,21, míg Magóné 26,68 százalékát szerezte meg.



A 4. szavazókerületben Lezsák Sándor (FIDESZ-KDNP) a szavazatpk több mint 62 százalékát tudhatja magáénak, míg Kis-Szeniczey Kálmán (elenzéki összefogás) 25,64 százalékon áll. 26,67 százalékos feldolgozottság mellett



Az 5. szavazókerületben Bányai Gábor (FIDESZ-KDNP) közel 16 százalékos feldolgozottságnál 60,62 százalékot szerzett az ellenzéki összefogás jelöltje, Molnár Lászlóval szemben (27,64%).



A 6. számú választókerületben Zsigó Róbert (FIDESZ-KDNP) 60,36 százalékon áll Kiss Lászlóval (ellenzéki összefogás) szemben, 27,27 százalékos feldolgozottságnál.

Kétharmad közelében a Fidesz

23 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,9 százalék, Ellenzéki Összefogás: 28,89 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 34,93 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, Ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

04.03., 20.51

Várják az eredményeket Kecskeméten is

A Fidesz-KDNP a Református Konviktusban tartja eredményváróját Kecskeméten, ahová egyre többen érkeznek. Megjelent már dr. Szeberényi Gyula Tamás, Bács-Kiskun 2. számú választókerület képviselőjelöltje, Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere és férje, Engert Jakabné alpolgármester, dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke és Leviczky Cirill önkormányzati képviselő. Minél többen érkeznek, érezhetően annál nagyobb az izgalom.



04.03., 20.15

Megkezdték a levélszavazatok felbontását

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.



Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.



Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.



04.03., 19.57

Megkezdték a szavazatok számlálását a kecskeméti Katona József Könyvtárban is

Kecskeméten a Katona József Könyvtárban, a 48-as szavazókörben zártuk a napot.