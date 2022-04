A következő ciklusban dr. Salacz László, dr. Szeberényi Gyula Tamás, Font Sándor, Lezsák Sándor, Bányai Gábor és Zsigó Róbert képviseli majd Bács-Kiskun megyét az Országházban.

Felső sor, balról: dr. Salacz László, dr. Szeberényi Gyula Tamás, Font Sándor, alsó sor, balról: Lezsák Sándor, Bányai Gábor és Zsigó Róbert.

A részletes eredményekért kattintson ide.

Dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyula Tamás is győzött egyéni választókerületében, Bács-Kiskun megye 1-es és 2-es körzetében. A Református Konviktusban tartott eredményvárón mindketten győzelmi beszédet mondtak háromnegyed 11 előtt.

– Hosszú, megfeszített, kemény munka gyümölcse a mai este. Érdemes volt együtt dolgozni. Szívből köszönöm a csapatnak és azoknak is, akik jelen pillanatban számolják a szavazatokat. Gratulálok magunknak és kemény négy év áll előttünk, de állunk a feladatok és kihívások elé, ami teljesíteni fogunk. Magyarország előre megy, nem hátra – mondta Salacz László.



– Most visszanézve könnyű volt – kezdte viccelve győzelmi beszédét Szeberényi Gyula Tamás. – Minden segítséget megkaptunk tőletek. Amikor benne voltunk, nagyon kemény munka volt, de nagyon szép győzelem született. Viszont ez kötelez is minket a nagyon kemény munkára. Úgy tűnik ismét kialakult a centrális erőtér, ami volt nyolc évvel ezelőtt. Ez óriási felelősség is, hiszen ami most következik, nagyon kemény lesz. Remélem, hogy helyt tudunk állni. Azzal a támogatással, amit tőletek kaptunk, ebben egészen biztos vagyok.