A Bács-Kiskun megyei 2-es egyéni választókerülethez tartozó kecskeméti 48. szavazókör a Katona József Könyvtárban működik. Ez az egyik legnépesebb szavazókör a megyeszékhelyen,1017 választópolgár van a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság tagjai reggel már 5 órától a helyszínen voltak, hogy 6 órakor rendben elindulhasson a szavazás. Nyitáskor már a kapunál állt Kovács Sándor, aki hóesésben érkezett voksolni. Kiderült, nála már hagyomány, hogy ő nyitja meg a szavazást és ellenőrzi az urnákat, üresek-e.



Kovács Sándor ellenőrizte, hogy üresek-e az urnák. Fotó: Hraskó István

– Négy évvel ezelőtt is én voltam az első.

Akkor is pont úgy jött ki, hogy dolgozni mentem, akárcsak ma. 6 órakor kezdődik a munka, de előtte itt nyitom a napot. Szívesebben szavazok reggel, munka után már igyekszem haza, meg úgy gondolom, délután már sokkal nagyobb is a tömeg. Az ellenőrzés nem vesz sok időt igénybe, meg érdekes dolog is – mondta Kovács Sándor, aki kijelentette: mindenféleképpen szükség van arra, hogy az emberek hangot adjanak a véleményüknek, ezért reméli, minél többen szavaznak, utána pedig lehet ,,közösen előrehaladni".



Miután Kovács úr mindent rendben talált, az urnákat lepecsételték-leplombálták, majd jöhettek sorban a szavazók. 6.15-ig már hatan-heten sorra is kerültek.