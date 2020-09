Többet kell dolgozni a piaci megrendelésekért

Idehaza a járványnak köszönhetően jelentősen visszaesett az ipari termelés. Ez befolyásolta a fémalapanyag és fémfeldolgozási termékek gyártását is. Kiskőrös munkáltatói között több fémipari vállalkozás is működik. A helyi adó jelentős részét ezek a cégek fizetik. Érintette-e a visszaesés az Ungvári Műveket? Ungvári Ferenc cégalapítót kérdeztük.

– A válság a pandémiának köszönhető. A cégnél eddig nem fordult elő vírusos megbetegedés. A korábbi szigorú intézkedéseket – a kétóránkénti fertőtlenítést – újra bevezették – fogalmazott az üzletember.

– Március óta a futárok nem léphetnek be a cég területére, az árut odakint veszik át. Ha bárkinél vírusra utaló jel előfordul, azt kérjük, hogy maradjon otthon. A drasztikus gazdasági visszaesés nem érintette a céget, viszont a megrendelésekért jóval többet kell dolgozni – mondta.

Új módszerekkel nagyobb hangsúlyt helyeztek a marketingre, ennek következtében új megrendelőket szereztek. Egy előfizetéses online piacra léptek be, mely segítségével például visszajelzést kapnak a cégük árszínvonalával kapcsolatban, így felmérhető, hogy drágán vagy olcsón termelnek.

Az Ungvári Művek időarányos árbevétele július végéig nem csökkent, sőt néhány százalékos növekedés van. Annyi azonban változott, hogy míg például tavaly három-hat havi megrendelésük volt, addig most egy-másfél hónapnyi megrendeléssel rendelkeznek.

Mint Ungvári Ferenc mondta, a helyzetet bonyolítja az is, hogy a piacra sok olyan cég jelentkezik, amely eddig a tömeggyártás területén működött. Az olyan egyedi, kisszériás gyártásban, mint amilyet a kiskőrösi cég is végez, nincsenek otthon ezek a cégek. Az üzletember városi képviselő is. Információi szerint a város iparát sem hagyta érintetlenül a járvány. Tud olyan cégről, ahol húszszázalékos visszaesés történt.

– Jobban örülnék, ha nagyobb összefogás lenne a kiskőrösi cégeknél. A kiskőrösi vállalkozói klub bár létrejött, de nem működik a pandémia miatt. Ha a cégek egymást támogatva segítenének túlélni, akkor a város jövője is stabilabb lehetne. Az ipari adó ugyanis meghatározza a település hitelképességét, a fejlesztési lehetőségeit, a megítélését. A vírusválság rossz, de arra talán jó, hogy a cégek egymás felé nyissanak – mondta a cégalapító.