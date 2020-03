Az oktatók látják el a szükséges feladatokat a tangazdaságban

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tangazdaságában a diákok nélkül sem állhat meg az élet, jelenleg az oktatók látják el a szükséges feladatokat. Kiskunhalason egy idősek otthonában teljes kijárási tilalmat rendeltek el. Kecskeméten városi alapot hoztak létre a bajbajutottak számára.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 13 desszert, amit képtelenség elrontani

Bár az ország valamennyi iskoláját bezárták, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tangazdaságában a diákok nélkül sem állhat meg az élet. Az állatokat és a növényeket továbbra is gondozni kell. A tantestület rugalmasan megoldotta a váratlan helyzetet, ezúttal a tanárok végzik el a gyakorlati munkát a diákok helyett. Szerdán meglátogattuk őket.

Ottjártunkkor a kollégiumi nevelők épp a juhokat legeltették, az igazgató szénát pakolt, az egyik tanárnő a lovakat gondozta, míg a többi a metszésben, permetezésben, szántásban, zöldségpucolásban segédkezett.

– A tangazdaság, a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, illetve a húsipari tanüzem a diákok gyakorlati oktatására lett létrehozva, ezért a munkát úgy szervezzük meg, hogy annak nagy részét a tanulók végzik el, hiszen így tudnak gyakorlati tudásra szert tenni. Most, hogy az iskolákat be kellett zárni és online megy az oktatás, a tangazdaságban azonban nem állhat meg az élet, mert az állatokat, a kertet, a gyümölcsösöket gondozni kell, a húsipari üzemben és a zöldségfeldogozóban is megy tovább a munka az oktatók és a tanárok bevonásával – tudtuk meg Rózsa Pál igazgatótól. Azt is elmondta, hogy a tangazdaságban a mezgés diákok a baromfin kívül szinte minden haszonállat tenyésztésének mikéntjeit elsajátíthatják, ugyanakkor az iskola több mint 200 hektáron zöldségeket, gyümölcsöt és takarmánynövényeket termel.

A Mezgé az ország egyetlen olyan iskolája, ahol ekkora gazdaságot tartanak fent. A pedagógusoknak jelenleg tizenhét lóról kell gondoskodniuk. Nemcsak etetni és tisztán tartani, hanem edzeni, mozgatni is kell azokat a lovakat, amelyeken az iskolai lovasoktatás megy. Mindemellett tizenöt marhát is gondozni kell. – Szerencsére vannak legelőink, ahol a marhák mellett a birkákat is legeltetjük. Jelenleg közel ötven darab juha van a tangazdaságnak, melyeket három diplomás pásztor, vagyis a kollégiumi nevelők vigyáznak – sorolta félig viccesen az igazgató, aki azt is hozzátette, hogy a több mint kétszáz sertés napi ellátása sem kis feladatót ró az iskola nevelőire. Már csak azért sem, mert a termőföldtől az asztalig mottó jegyében a takarmányt is maguk állítják elő, így most ez is a tanárokra hárul.

Az iskola húsüzemében is gőzerővel megy a munka, hétfőn és szerdán is tíz-tíz disznót vágtak. A húsfeldolgozó leállítását egyelőre nem tervezik, hiszen a sertések továbbtartása veszteséget jelent az iskolának. Másrészt pedig az iskola mintaboltjában továbbra is nagy a kereslet a termékeik iránt. Sőt, most még nagyobb – hangsúlyozta Rózsa Pál. Azt is elmondta, hogy a zöldségfeldolgozó is működik, folyamatosak a megrendeléseik, ezért a kollégák, ha kell, krumplit és zöldségeket hámoznak.

– Lényegében a gyakorlati oktatók dolgoznak a diákjaik helyett és ebbe segítenek be az elméleti tárgyakat tanító kollégák. Szeretném hangsúlyozni, hogy a munkatársaim nagyon pozitívan állnak a váratlan helyzethez, önként jelentkeztek a munkára. Sőt, a diákok is jelezték, hogy szívesen jönnének, ha megtehetnék – összegezte a helyzetet az igazgató.