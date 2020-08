Várandósság idején is okosan kell az ételeket összeválogatni

Sikerrel zajlik a szülésfelkészítő klub Kecskeméten, az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) szervezésében. Az érdeklődő kismamákat és a gyermeket tervező párokat a régi SZTK épületébe várják hétfőnként. Egyetlen kivétellel, hiszen legközelebb jövő kedden tartják meg a programot.

Az ingyenes programsorozat keretében szó esett már többek között a várandósság alatti testi-lelki változásokról, a kismamák egészséges táplálkozásáról és sok egyéb fontos tudnivalóról, ami a várandósokat érinti. A kismamák egészséges táplálkozásáról védőnői szemszögből Anitics Istvánné védőnő, míg Braunitzer Ferencné dietetikus oldalról adott tájékoztatást.

Szó esett többek között a várandósság alatti korai toxémiáról, a hányinger alatti praktikus ételekről, az émelygést csökkentő fűszerekről, gyümölcsökről, a vérszegénységet segítő ételekről, a gyomorsavtúltengést enyhítő ételekről.

A mindennapi étkezések kapcsán Braunitzerné az okostányér programra hívta fel a figyelmet. Fontos tanácsokat adott: a kismama igyon bőségesen ivóvizet, fogyasszon teljes értékű gabonákat, változatosan egyen a fehérjeforrásokból, a napi ételeinek felét adják a friss zöldségek és gyümölcsök, lehetőség szerint kevés sóval, cukorral és zsiradékkal készítse el ételeit.

A szakember arra is kitért előadásában, hogy a gyermeket tervező pároknak már hónapokkal, akár másfél évvel korábban oda kell figyelnie az egészséges táplálkozásra, hogy ideális egészségügyi állapotban legyenek. Az egészséges életmódnak része kell, hogy legyen a rendszeres testmozgás, és a káros szenvedélyekről is le kell mondani. A túlsúlyra is ügyelni kell, ugyanis kockázatot jelent a terhességre, a magzatra és az édesanyára egyaránt. A következő klubfoglalkozás augusztus 4-én, kedden 16 órakor kezdődik, a téma a szoptatásra való felkészítés lesz.