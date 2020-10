Hanna júniusban váltott át díjugratásra, és máris országos sikert ért el

Füredi Hanna élete összeforrt a lovak szeretetével. A díjlovaglás után a nyár elején kezdte el a díjugratást Lírával, és a közelmúltban egy országos versenyen már ezüstérmet szerzett. A 15 éves refis diáklánnyal sikereiről és terveiről beszélgettünk.

– Miért szeretsz lovagolni?

– Több háziállatom is van, de egyikükkel sem olyan az összhang, mint egy lóval. Lovaglás közben együtt mozgunk, egy idő után már ismerjük egymás minden mozzanatát. Leírhatatlan érzés.

– Mikor ültél először lóra?

– Elsőként óvodáskoromban nyílt rá lehetőségem. Az óvodából hordtak ki minket a Hírös Lovardába, hetente egyszer. Nagyon megszerettem a lovakat, és egyre jobban érdeklődtem a versenyek iránt.

– Milyen lépcsőfokok vezettek odáig, hogy elkötelezd magad a lovassportok mellett?

– Óvodásként először lóháton ülve vezetőszárral sétáltattak minket. Ez idő alatt megismerkedtünk a lovakkal, és mindent elmondtak róluk az anatómiai ismeretektől a szokásaikon át a tartási tudnivalójukig. Kisiskolás koromban heti kétszer jártam lovagolni, ezek már futószáras edzések voltak, amikor körbe-körbe lovagoltunk. Ezt követte a díjlovaglás, egészen ez év nyaráig.

– Mindig ugyanazon a lovon edzettél?

– Nem, több lovat is megismertem az évek alatt. Ez azért jó, mert minden ló más-más, nemcsak külsőre, hanem természetre is. Így lehetőségem volt arra, hogy még nagyobb tapasztalatra tegyek szert, váratlan helyzetekben is azonnal reagálni tudjak.

– Hogyan jött a díjugratás?

– Régi nagy vágyam teljesült, a nyár elején szüleim vettek nekem egy saját lovat. Ezzel egy időben új helyre, az Antal-tanyára kerültem, ahol az új edzőm tanácsára belevágtam a díjugratásba. Nagyon élvezem, mivel izgalmas, gyorsabb, mozgalmasabb. Az edzőmnek, Antal Péternek nagyon sokat köszönhetek, aki a gyakorlati rész mellett elméletben, koncentrációban is felkészít, hogy valóban száz százalékban ott legyek fejben is.

– Mesélnél a lovadról?

– Líra egy pej kanca, egy Furioso fajta. Tizenegy éves nagydíjas ló, már sok versenyen bizonyított. Szegedi tenyésztőtől vásárolta a családom. Nagyon kedves és aranyos, egyre nagyobb köztünk a szimbiózis. Tudom, hogy közel egy évbe telik, hogy kialakuljon köztünk a teljes összhang, de már most nagyon közel érzem magamhoz, egyre jobban érezzük egymás mozgását. A természetét is kezdem kiismerni, például ha nem figyelek rá, képes és lefröcsköl vízzel.

– Rövid út vezetett az országos versenyig. Hogy sikerült ilyen gyorsan kvalifikálnod magad e rangos megméretésre?

– Júniusban kezdtem a felkészülést. Mivel évek óta lovagolok, így volt már tapasztalatom. Természetesen a díjugratás nagyon más, de az edzőm szerint is van hozzá érzékem. Három versenyen eredményesen szerepeltem, így indulhattam az országoson.

– Milyen versenyszámokban indultál?

– Az országos versenyen több számban is lehet indulni. Van a magasság szerinti, a stílusbírálat, a hiba idő szerinti és az összevetés. Én kezdő ifikorosztályban a stílusbírálat számban nyertem ezüstérmet, összesítésben pedig ötödik lettem.

– Mikor lesz újabb verseny, ahol ismét bizonyíthatsz?

– Ezzel az országossal zárult az évad. Jövő tavasszal kezdődik elölről a kvalifikáció. A célom, hogy jövő ősszel újra induljak az országos megméretésen, és már aranyérmet tegyenek a nyakamba.