Kétmillió forintért próbálta eladni újszülött fiát egy nő a feketepiacon

Letartóztattak egy 24 éves nőt, miután megpróbálta eladni újszülött fiát a feketepiacon 4900 fontért, azaz közel kétmillió forintért – írja az Origo.

A nő az interneten próbálta eladni az újszülöttet és nem törődött azzal sem, hogy a gyerek gátlástalan emberkereskedőkhöz kerülhet. Azt mondta, hogy azért tette, mert az anyja gondozása miatt pénzre volt szüksége. A rendőrség őrizetbe vette a nőt.

Woman tries to sell her newborn son for £4,900 so she can pay for her mum's care https://t.co/DgvhS6nXlX

— Daily Mirror (@DailyMirror) November 15, 2020