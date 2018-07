Kirúgták a galaxis őrzői 3. rendezőjét

„A James Twitter-folyamából előkerült durva állítások védhetetlenek és összeegyeztethetetlenek a stúdió értékeivel, ezért megszakítottuk vele az üzleti kapcsolatot” – közölte pénteken Alan Horn, a Disney stúdió elnöke.

Gunn bocsánatot kért a régi – 2008 és 2011 között született – Twitter-bejegyzésekért még csütörtökön a mikroblogportálon, majd pénteken, a Disney bejelentését követően is.

„Majd egy évtizedes szavaim akkoriban abszolút megbukott és szerencsétlen erőfeszítések voltak arra, hogy provokáljak. Már sok éve megbántam őket, nemcsak azért, mert ostobák és rendkívül érzéketlenek voltak, és egyáltalán nem voltak viccesek vagy provokatívak, ahogy azt reméltem, hanem azért is, mert nem tükrözik azt az embert, aki ma – és már egy jó ideje – vagyok” – hangsúlyozta közleményében Gunn, hozzátéve: mindegy, hogy mennyi idő telt el azóta, megérti és elfogadja a Disney döntését. „Ennyi évvel később is teljes felelősséget vállalok azért, ahogy akkor viselkedtem” – jelentette ki az író-rendező, akinek régi Twitter-bejegyzéseit a Daily Caller nevű konzervatív hírportál ásta elő és hozta nyilvánosságra.

és az sem világos, hogy Gunn meddig jutott a forgatókönyvben, illetve hogy új forgatókönyvírót is szerződtet-e a filmstúdió. A Marvel stúdió egyelőre még nem jelentette be, hogy mikor kerül a mozikba a film, bár korábban Gunn 2020-as bemutatóról beszélt.

5. Anyway, that’s the completely honest truth: I used to make a lot of offensive jokes. I don’t anymore. I don’t blame my past self for this, but I like myself more and feel like a more full human being and creator today. Love you to you all.

— James Gunn (@JamesGunn) July 20, 2018