Így dúdolnak otthonról Robbie Williamsék (videó)

A Shame című dal eredetileg 2010-ben jelent meg, és az első felvétel volt, amelyet Barlow és Williams együtt készített, miután utóbbi 1995-ben kiszállt a Take Thatből. A mostani közös előadást a koronavírus miatti otthonmaradás szülte, a videót Barlow tette közzé a Twitteren hétfőn crooner sessions sorozata keretében – írta a www.itv.com.

A duót Gary Barlow zongorajátéka kíséri, a videó önironikusan a két énekes régi rivalizálására is reflektál, amikor a dal végén azon versenyeznek, ki mondja ki a dal utolsó szavát.

Sorry to have made you wait so long for this one.

Yes the dynamic duo return. Thank you @robbiewilliams for taking the time to be part of this. Big hugs (virtually of course) #thecroonersessions pic.twitter.com/kOfXip5cqN

— Gary Barlow (@GaryBarlow) April 13, 2020