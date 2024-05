Évek óta nem volt ilyen izgalmas a vármegyei első osztályú bajnokságban az érmekért folyó versenyfutás, mint az idén. A tavasz derekától egyre inkább kikristiályosodott, hogy a jelenleg is a tabella első négy helyet uraló kvartett között fog eldőlni a bajnoki cím sorsa. Az, hogy az első helyért végül az utolsó fordulóban már csak ketten pályáznak, az is csak a hajrában dőlt el. A címben említett aranykapu tehát már csak két csapat, a Kunbaja és a Tiszakécskei LC II. előtt áll nyitva, illetve ezen két csapat előtt fog ezen a szombaton megnyílni, de izgalmakra továbbra is van oka a jánoshalmi és a soltvadkerti szurkolóknak is. A jánoshalmaiak számára az az e hétvégi aranykapu tulajdonképpen a bronzérmet jelentené, viszont a Jánoshalma az a csapat, amely ebben a fordulóban már szabadnapos, vagyis ezen a hétvégén már nem tehet más, mint szurkol a Soltvadkert ellenfelének, a Kiskőrösnek, hogy a JFC megtarthassa a jelenlegi helyét, azaz a képzeletbeli dobogó harmadik fokát. A Soltvadkert sorsa a bronzérem tekintetében tehát a saját kezében van, a Soltvadkert számára ugyanakkor az aranykapu ez alkalommal nem csak a bajnoki bronzot szimbolizálja, hanem az esetleges, az NB III.-as tagságért vívandó osztályozót is. A Vadkert ugyanis voltaképpen két vasat tart a tűzben, kettős a számára az utolsó mérkőzésen a tét: a bajnoki bronz és az NB III.-as osztályozóra feljogosító harmadik helyezés.

A Kunbaja tehát az, akinek a sorsa a bajnoki címet illetően a saját kezében van.

A szakvezetőként Masalusic Nikola által vezetett csapat ha győz ezen a hétvégén Hartán, akkor nem kell foglalkoznia a többi pályán történtekkel, akkor a lefújás után már a bajnoki címet ünnepelhetik. Ez azonban távolról sem lesz egyszerű feladat. Egyrészt azért, mert a Kunbaja sokaiban sok lesz a hiányzó, ráadásul több alapember fog hiányozni. Két kulcsembernek, Masalusic Nikola és Jovetic Aleksandar is éppen az utolsó előtti fordulóban kapta meg az ötödik sárga lapját, márpedig ők mindketten nem csak az ellenfelek támadásait romboló játéknak, hanem a támadásokat és a labdabirtoklkást megalapozó előrefelé játéknak is az alappillérei. Az elmúlt héten kiállított, nagy munkabírású, az egész pályát bejátsz Sojic Vukasin is minden bizonnyal hiányozni fog. Nem lesz könnnyű feladat tehát egy nyerő csapatot összeállítani az idegenbeli mérkőzére, annál is inkább, mert Hartán a Kunbajára pokolian nehéz feladat vár. A Harta kispadja sem valami túlságosan hosszú, ám abban, hogy Hartán egy-egy hétvégi meccs előtt nem túlságosan sok ember áll rendelkezésre, lassanként már adottság, újdonságnak semmiképpen nem mondható. A Harta a tavasz folyamán mind idegenben, mind hazai pályán veszélyes ellenfél volt bárkire, nem lesz ez másként ezen a hétvégén sem, ráadásul a hartaiak soraiban ott van Ivacs Gábor, aki olyannyira hasznosan és olyan sok találattal segítette a csapatát, hogy a vármegyei első osztályú bajnokság góllövőlistáját is vezeti. Bemutatni nem kell a kunbajaiaknak őt sem, de a Hartát sem, hiszen nem egyszer tört már borsot a Duna-parti gárda a délvidéki légió orra alá.

A Tiszakécskei LC II.-nek a győzelem jelentheti a bajnoki címet, ha a Kunbajának nem sikerül nyernie Hartán.

(Kunbajai vereség esetén kécskei részről egy döntetlen is az utóbbi bajnoki címét jelentené.) Könnyű dolga azonban a Kécskének sem lesz, bár hiányzók tekintetében talán jobban áll, mint a Kunbaja. A két László, István László és Kovács László hiányzik sárga lapok miatt, ugyanakkor NB II.-es visszajátszók sem lesznek, hiszen az NB II.-es idénynek már vége, az a keret – egyelőre – szétszéledt. És könnyű dolga azért sem a Kécskének, mert Oláh Mátéék Kiskőrösre látogatnak, amely remek tavaszt futott, ráadásul az idény végére már felépült a kiskőrösi közönségkedvenc, Salami Eugene is. Márton Zsolt csapata tehát mindent el fog követni a szép búcsúért. Akárcsak Kohány Balázs csapata, a Kalocsa. Ők lesznek ugyanis a Soltvadkert vendégei, amely sok vitéz hőstettet végighajtott az idény során – a legutolsót éppen az előző fordulóban, amikor Tiszakécskéről sikerült elrabolniuk egy pontot –, az utolsó nagy csatára azonban meglehetősen hosszú azoknak a névsora, akikre Molnár László nem számíthat. Nehéz lenne megmondani, hogy ki a leginkább fájó hiányzó, a Kiskőrös ellen megsérült Eifert János, a kapus, a Tiszakécskén, az egyenlítő gólnál megsérült gólvágó, Sili Luka, vagy a játékszervező, a kécskei piros lap miatt eltiltott Gráczer Máté.