A Nyitott Városháza programsorozat zárónapjának egyik nagy látványossága volt a jubileumi babakocsis és kismotoros felvonulás, melyet a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület szervez meg már hosszú évek óta. Immár 90 éves a babakocsis felvonulás története, először 1934-ben rendezték meg Kecskemét a barack és a gyermekek városa mottóval. Ennek szellemében indította újra az Egyesület 2007-ben, melyet azóta több más programelemmel színesített.

Jubileumi babakocsis és kismotoros felvonulást tartottak Kecskemét belvárosában

Fotó: Bús Csaba

A műsorban a program szerint közreműködött: a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola mazsorett csoportja, a Ciróka Bábszínház, a Dance for Art Tánc-stúdió és a Hírös Néptánc Tanoda. A vidám menetben a babakocsisok mellett a futóbiciklis gyerekek is felvonultak, illetve a nézelődők közül is többen csatlakoztak. A menet érintette a Technika Házát, a könyvtárt, majd a főteret.