Engert Jakabné

Forrás: Rádió 1 Gong

Engert Jakabné elmondta: 90 éves a babakocsis felvonulás, először 1934-ben rendezték meg Kecskemét a barack és a gyermekek városa mottóval. Ennek szellemében indította újra a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 2007-ben, melyet azóta több más programelemmel színesített.

A babakocsik divatja rengeteget változott az elmúlt 90 év alatt, ebből ízelítőt is láthat szombaton 10 órától a közönség a városháza díszudvarán. A Babakocsik a múltból – retro babakocsi című tárlaton a néhány évtizedesek mellett mintegy tíz retro babakocsit is kiállítanak, valamint a témához kapcsolódóan fotókból és dokumentumokból összeállított Kecskemét a gyermekek és a barack városa címmel fotókiállítás is megismerhető a babakocsis felvonulás történetéről (1934-2024) a városháza folyosóin.

Nagy látványosságnak ígérkezik délután a babakocsis felvonulás, mely 17 órakor indul a színház elől. A résztvevőket már 16 órától fogadják a városháza előtt. Mindenkit arra ösztönöznek díszítsék fel a babakocsikat, akinek erre otthon nincs lehetősége a helyszínen is megteheti, minden segítséget és kelléket megkap hozzá. Ebben plusz segítséget nyújtanak a Hírös Családmentor Egyesület tagjai és a Kocsis középiskola tanulói. A babakocsisok mellett a futóbiciklis gyerekek is felvonulhatnak.

A menet három helyen áll majd meg: a Technika Házánál, a könyvtárnál, majd a Szent István szobornál. A felvonulás után a színpadnál tartják meg a hagyományos Mózeskosár körbejár programot, és megáldják az újszülötteket, a gyerekeket, a családokat is.

Szintén része szombaton a Nyitott Városháza rendezvénysorozatnak a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület által szervezett süteménysütő verseny. Ennek is nagy hagyománya van, egykoron szintén kapcsolódott a babakocsis felvonuláshoz.

