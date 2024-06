Helytörténeti kiállítás, fotókiállítás, vetélkedők, színházi előadás, ünnepi szentmise, szórakoztató programok és persze születésnapi torta várta a gátériakat a jubileumi hétvégén a faluházban és annak környékén. A községi ünnepségen Jánosiné Gyermán Erzsébet, polgármester mondott köszöntőt. Beszédéből kiderült, hogy a falu területén már az avar korban számtalan család élt, Gátér nevével azonban csak 1891-től találkozhatunk a történelmi dokumentumokban. Akkor még Gátér-pusztaként volt nyilvántartva és Kiskunfélegyházához tartozott, majd 1896-tól Pálmonostorához. A nagybirtokok szétparcellázása és a vasút megépülése gyorsan benépesítette a területet és 1923-ban az akkori nagygazdák úgy látták jónak, ha elszakadnak és önálló közigazgatással bíró települést hoznak létre. A Magyar Királyi Belügyminiszter meg is adta ehhez a lehetőséget, így Gátér 1924. május 1-jén megkezdte önálló működését – idézte fel a polgármester.

Jánosiné Gyermán Erzsébet, polgármester

Fotó: Vajda Piroska

Elmondta, Gátér lakossága 1924-ben 1033 fő volt. Belterületen 299-en éltek, 734 volt a tanyasi lakosok száma. Mindössze 159 ház alkotta a falut, ma 346 lakott portát tartanak nyilván. A község lakossága nagyon szegény volt és az önkormányzata is. Ennek ellenére a falu folyamatosan fejlődött, szépült. Nemcsak a vezetők felelősségteljes munkája, hanem a lakosság példaértékű összefogása, társadalmi munkája is hozzájárult a fejlődéshez.

A közigazgatásban az 1950. évi tanácsi választás hozott jelentős változást. A község első tanácselnöke Kádár Imréné lett, akit egy év után Kapornyai Lajos váltott fel. 1954-től 30 éven át Bálint Mihály vehette a községet, majd 1984-től Urbán Istvánné vette át a tanácselnöki, később pedig a polgármesteri teendőket. Urbán Istvánné 26 évig kormányozta a kis falut – sorolta Jánosiné.

– Száz esztendő öröksége értékes hagyaték. Sok nemzedék hordta össze, mindegyik megtette a maga korában azt, amit éppen tennie kellett. Iskolát és templomot építettek, villanyt, vizet és gázhálózatot fektettek, utakat burkoltak. De mindannyian tudjuk, hogy egy települést nem a kövek és a mögöttük álló évek száma, hanem a benne élők személyisége tehet csak naggyá. Ha nem lettek volna az itt élők céltudatos, kitartó, áldozatokat is vállalni kész emberek, ma nem így ünnepelhetnénk – hangsúlyozta a település vezetője, majd így folytatta: Gátér lakosságát szent Pál apostol szavai vezetik az úton: Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt. Gátér lakossága tudja, hogy a boldogságuk kulcsa a gondolatainkban, tetteinkben gyökerezik. Mindenkinek hozzá kell tennie valamit az egyéni és a közös boldoguláshoz képességei és tudása szerint. És hozzá is tesszük. Erről tanúskodik a mai nap is. Hiszen nem tudnánk ilyen szép rendezett településen ünnepelni, nem tudnánk ilyen színvonalas programot biztosítani a lakosság sok-sok munkája, felajánlása, hozzájárulása nélkül.