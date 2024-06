"A Mount Everest nem tréfa. A tömeg fő oka az időjárási ablak (az az időtartam, amikor nem kell szélsőséges időjárásra számítani - a szerk.), hogy elkerüljük a heves cirkáló széllökéseket, amelyek akár 100-240 mérföld per óra sebességűek is lehetnek. Számomra rémálom és kimerítő volt az ereszkedés, miközben hegymászók tömege tartott felfelé, hogy maximálisan kihasználja az időjárási ablakot" – mondta Dwivedi. Szerinte a kockázatok ellenére sokan megkísérlik a mászást, ami súlyos sérülésekhez és a hegy népszerűsége miatt környezetvédelmi aggályokhoz is vezethet.

Az alábbi döbbenetes videó nem sokkal azután készült, hogy Daniel Paterson brit hegymászót és nepáli serpáját, Pastenjit a csúcsról leereszkedés közben megölte a lezuhanó jég, amit egyértelműen a zsúfoltság okozott.

Nem ez az első alkalom, hogy az Everestet hegymászók és serpák lepték el, akik hosszú órákat voltak kénytelenek a fagyos időjárásban várakozni, mivel zsúfolt lett a fel- és le vezető ösvény. Kockázatos a hegymászók számára, ha feltartják egymást a hegyen, ugyanis így kimerítik az oxigénszintjüket, extrém alacsony hőmérsékletnek teszik ki magukat, ezek pedig betegségekhez és kimerültséghez vezethetnek – írja az Independent nyomán a Travelo.hu.