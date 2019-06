Elhunyt Gloria Vanderbilt divattervező

Kilencvenöt éves korában meghalt Gloria Vanderbilt amerikai divattervező – jelentette be fia, Anderson Cooper.

Cooper „rendkívüli nőnek” nevezte édesanyját, „aki szerette az életet és aki a saját szabályai szerint élt”.

„Festő volt, író, és divattervező, de csodálatos anya, feleség és barát. 95 éves volt, de ha bárki hozzá közelállót megkérdezünk, azt mondanák, hogy ő volt a legfiatalabb személy, akit ismert, modern, belevaló ember volt”

– hangoztatta.

Az 1924-ben született Gloria Vanderbilt, a nagy amerikai vasútmágnás, Cornelius Vanderbilt ükunokája volt, de úgy nevelkedett, hogy nem is tudta milyen gazdag családba született. Több millió dollárt örökölt apjától, aki meghalt, amikor Gloria kétéves volt. Anyja Párizsban, Londonban és New Yorkban taníttatta lányát. Művészettörténetet tanult, festő lett, majd divattervező, és modellként is dolgozott.

Divatbirodalmát az által tervezett farmernadrág óriási sikere nyomán építette fel, minden amerikai nő az ő ruháit akarta viselni az 1970-es években.

Négyszer ment férjhez, először tizenhét évesen Pat DiCicco hollywoodi producerhez, majd Leopord Stokowski karmester felesége lett, akitől két fia született. 1956-ban lett Sidney Lumet filmrendező felesége. Negyedik férje Wyatt Emory Cooper író volt, aki 1978-ban meghalt.

Borítókép: 1964. január 4-i kép Gloria Vanderbilt amerikai divattervezőről az Egyesült Államokban.