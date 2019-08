Aktuális filmhírek az online film magazinban

A filmek mindig is lázban tartják az embereket. Az internetnek hála, sokkal könnyebb felkelteni az emberek érdeklődését. A bemutatót követően pedig napokon, heteken, de akár hónapokon át folyhat a vita az adott mű kapcsán.

Az online film magazin összegyűjti az aktuális híreket, előzeteseket, sztárpletykákat. Aki nem szeretne lemaradni semmi érdekesről filmes témában, annak érdemes követnie az oldalt. Természetesen nem a hollywoodi alkotások kerülnek terítékre, hanem az olvasó betekintést nyerhet az európai és ázsiai filmvilág történéseibe.

Manapság már nagyon sokat elárulhat egy filmelőzetes. A cikkek között olyan is akad, amely kitér a rejtett utalásokra, amikből következtetni lehet a cselekmény alakulására. Az online film magazin cikkeiből az is kiderül, hogy érdemes-e beülni az adott filmre, vagy jobban járunk, ha inkább másra költjük a mozijegy árát. Az online film magazin nem válogat, minden műfajjal foglalkozik, a horrortól, a romantikus drámákon át, egészen az akciófilmekig. Megeshet, hogy első hallásra egy filmcím még senkinek sem kelti fel a figyelmét, viszont néhány izgalmas hír hallatán, például a forgatással kapcsolatban, már felkeltheti annak is az érdeklődését, aki egyébként nem váltott volna rá jegyet. Az online film magazin azokról sem feledkezik meg, akik nem nagyon látogatják a mozitermeket. Nekik hasznos lehet, hogyha nyomon tudják követni a Blu-Ray megjelenéseket.

Az online film magazint böngészve, többek között a megjelenési dátumokról is tudomást szerezhetünk. Sokak várták már Tarantino új filmjét, de nagy a sürgés-forgás a Marvel háza táján is, nem beszélve a Disneyről az új Star Wars rész kapcsán, illetve vita tárgyát képezik a klasszikus rajzfilmek élőszereplős remake-jei is. Az online film magazinból megtudhatjuk, hogy a nézők mit szólnak a folytatásokhoz és a jelenleg nagyon trendi remake dömpinghez. Vajon nincs már új ötlet Hollywood-ban? Van még olyan rendező, aki elég bátor ahhoz, hogy megkockáztasson valami teljesen új ötletet megvalósítani, vagy mindenki igyekszik inkább hasznot húzni a régi, jól bevált receptből?!