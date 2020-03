A járvány nagyon komoly törést okozhat a sportéletben

Eurómilliókban mérhető károkat okoz az európai futballcsapatok számára, hogy a koronavírus-járvány miatt leállították a bajnokságokat. A zárt kapus találkozók után legalább a televíziós jogdíjakhoz hozzájuthattak a klubok, de a mérkőzések törlése miatt elmaradó jegyárbevételek térdre kényszeríthetik a csapatokat. Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) félmilliárd dolláros kárt okoz a rájátszás elhalasztása. A Forma-1 szezonja még el sem kezdődött, de csütörtökön már a patinás Monacói Nagydíjat is törölték, emiatt ott is veszélybe kerülhet több száz alkalmazott egzisztenciája – írja összefoglalójában a V4NA hírügynökség.

Napjainkban a sport már csak a nézőknek jelent szórakozást, az érintett klubok, illetve csapatok számára élet-halál kérdése a pályára lépés. Erre a koronavírus globális terjedése világított rá legjobban, amikor kiderült, hogy az események zárt kapussá tétele (majd később elhalasztása) miatt elmaradó bevételek nemcsak az adott sportágat béníthatják meg, hanem a hozzá kapcsolódó televíziós- és reklámipart, illetve szolgáltatóipart is.

Az Európában meghatározó angol, spanyol, német és olasz labdarúgó-bajnokságok március 10. és 13. között egymás után leálltak, az UEFA Bajnokok Ligája utolsó két játéknapját már zárt kapuk mögött rendezték meg. A nemzeti labdarúgó-szövetségek egyelőre április elejéig rendelték el a bajnokságok befagyasztását, de miután a vírus terjedése Európában még nem érte el a csúcspontját, a futballkarantén akár május végéig is eltarthat. A német Kicker magazin becslése szerint a kéthónapos leállás 750 millió eurós kárt okoz a német Bundesliga klubjainak, főként az elmaradt televíziós jogdíjak és a szponzorációs pénzek kiesése miatt. Ha a bérlettel rendelkező szurkolók visszakérik a pénzüket, a listavezető Bayern München vagy a Borussia Dortmund kasszája akár 330 millió euróval is karcsúbb lehet. A német klubok tavaly 1,2 milliárd eurót fizettek be adók és illetékek formájában az államkasszába, de a német kormánynak egyelőre sokkal fontosabb, hogy életben tartsa a gazdaságot, mint hogy a Bundesliga csapatainak talpon maradását támogassa.

Rumours in Germany that the 2019/20 Bundesliga season could be ended without a national champion.

Top four qualify for Europe.

No teams will be relegated and the 2020/21 season will be played with 22 teams with five to be relegated.

Should the Premier League follow suit? pic.twitter.com/vcuWuu9x8Q

— MansionBet (@MansionBet) March 13, 2020